ŠTA SE KRIJE IZAUBISTVA ŠAKOVIĆA? Kavčani pauzirali godinu dana, pa nastavili OSVETU! Evo o čemu se radi!

Rat „kavačkog” i „škaljarskog” klana odneo je još jednu žrtvu kada je u petak kasno uveče, u restoranu u Budvi likvidiran Milić Minja Šaković.

Reč je o jednom od najmoćnijih ljudi „škaljarskog” klana, koji je važio za izuzetno opreznog i proračunatog kriminalca. Upućeni kažu da je donedavno slabo izlazio iz kuće i da se po pravilu nije kretao bez obezbeđenja i blindiranog automobila.

Ovom vođi podgoričkog ogranka „škaljarskog klana” dosije je prepun. A prvo zlodelo mu je bilo ubistvo koje je počinio još kao maloletnik.

Postoje podaci koji govore i da je upravo Šaković jedan od ubica Aleksandra Stankovića zvanog Sale Mutavi.

KAKO SE SVE ODIGRALO

Šakovića je ubio zasad nepoznati muškarac, srednjeg rasta, obučen u belu košulju, koji je nosio beli kačket.

U momentu ubistva, Šaković je sedeo u restoranu sa prijateljima, među kojima su bili i Đuro Ivanović, vlasnik restorana, Ognjen Kažangera, čovek koji je preživeo atentat 2014. u Pržnu i Vjekoslav Lambulić, poznat kao čovek koji je bio umešan u šverc droge. Šaković je sedeo okrenut leđima prolaznicima.

– Ubica je tri puta opalio iz pištolja u Šakovićev potiljak sa razdaljine od pola metra, a potom ga „overio” sa još dva hica i dao se u beg. Egzekutor se tokom bega spotakao blizu ulaska na plažu „Mogren” i na tom mestu su pronađeni otisci. Nešto dalje nađeni su i košulja i kačket koje je nosio. Pronađen je i pištolj – navode izvori iz Crne Gore.

Trenutno aktuelna teza jeste da je ubica Šakovića lice koje nije iz Crne Gore, te da je zbog toga više puta prošao pored stola za kojim je bio Šaković, kako bi bio siguran ko mu je meta.

Ubijenog Podgoričanina, koji je godinama bio na nišanu pripadnika „kavačkog klana”, policija je više puta upozoravala da mu je bezbednost ugrožena. Poslednjih meseci je boravio u Budvi, a nedavno je preuzeo od udovice pokojnog Gorana Đuričkovića restoran „Old fišermen pab”.

Kako pišu crnogorski mediji, tada se vratio i dnevnim rutinama.

STALNA META „KAVČANA”

Marta 2021. godine život mu je verovatno spasen kada je uhvaćena kriminalna grupa koja je trebalo da ga likvidira snajperom iz stana preko puta njegovog. Prema spisima Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, tada su zadatak da ga likvidiraju dobili Obrenovčani Nikola Mirić i Jovan Trkulja, dok su im logistiku pružali Podgoričani Jovan Miranović, Aleksandar Veljović i Saša Stanišić. Nedavno je u Beogradu uhapšen poslednji član ove grupe, Podgoričanin Boban Milić. I pre toga je bio meta neuspešnih atentata.

ŠTA ZAKUVAJU ZIMI, REŠAVAJU NA LETO

Analizu o tome šta ova likvidacija znači u svetu kriminala na Balkanu izneo je Boža Spasić.

– Sa brižnom pažnjom sam ispratio ovo ubistvo, uz strah da se obračuni koji se očigledno rasplamsavaju ne prenesu na beogradske i srpske ulice.



Ono što Crnogorci zakuvaju tokom zime, to leti rešavaju, a događa se da se to prelije i u Beograd. Moguće je da će ovo ubistvo sada izazvati novi talas osveta i ubistava, jer, podsetimo se da se na slobodi nalaze veliki igrači kao što je Radoje Zvicer, ali i Filip Korać – počinje Spasić.

Za njega je indikativno i to što se bliži dan kada će iz zatvora u Španiji izaći Luka Bojović.

– Treba da se „pripremi” teren za njegov dolazak. Nije ovo neki obični obračun ili osveta… Ovo je uvod u dalji obračun vođa dva klana. Vrlo verovatno crnogorska policija i zna ko je pucao, ali to još ne saopštava. Interesantno je da je ispaljen ceo šaržer. To govori da je ubistvo planirano, naručeno, plaćeno i da je naređeno da se likvidacija obavi po svaku cenu. Kada mafijaši ubijaju, oni ne broje ispaljene metke, oni to rade dok ne završe posao – zaključuje Boža Spasić.

