TUŽILAŠTVO NALOŽILO OBDUKCIJU MALIŠANA (3) KOJI JE PAO SA SEDMOG SPRATA: Zatražene i toksikološke analize, evo na šta se sumnja!

Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je obdukciju i toksikološke analize kako bi se utvrdilo da li je mališan (3), koji je stradao juče kada je pao sa sedmog sprata na Palililu, nešto popio, što je moglo da utiče na njegovu svest.

Prema nezvaničnim informacijama, mališan je bio hiperaktivan, a cela porodica je bila u stanu u trenutku pada.

- U stanu su tada bili majka, otac, baba, deda i još jedno dete. Imali su veliko spremanje u stanu - kaže sagovornik.

Prema rečima komšija, porodica je u jednom trenurku primetila da dečaka nema u stanu i krenuli su da ga traže. Komšinica je ispričala da su se zbog prizora ispred zgrade svi zaledili.

- Majka bila van sebe, vrištala i čupala kosu - rekla je

"Išla sam na krštenje u Hram Svetog Save i pozvala sam taksi kod rampe i otišla do radnje. Taksista me je sačekao. Odjednom je izašla gospođa vrišteći: "dete mi je palo, dete mi je palo", išao je njen otac za njom. Ja sam rekla, evo ja ću da vas odvezem, uđite u taksi. Odvezla sam ih u Urgentni, ušla sa njima... Hitna je već bila dovezla dete u međuvremenu. Pitala sam tehničara šta se desilo, on mi je odgovorio da je dete u sali za reanimaciju, ali da nažalost najverovatnije neće uspeti da preživi. Sada sam zvala dedu, on mi je rekao da je dete nažalost preminulo i da treba policija da dođe."

