DOLAZIO DA VEŽBA SA NANOGICOM, OTRČAO PO PIŠTOLJ I RANIO TRENERA: Novi detalji drame u Rakovici!

Beogradska policija uhapsila je mladića M.S. (27) zbog sumnje da je danas u teretani u Rakovici u potkolenicu upucao fitnes trenera M.D. (24) naočigled drugih vežbača, a zatim pobegao i sakrio pištolj.

Policija je na mestu pucnjave našla jednu čauru.

Uhapšeni je prema nezvaničnim informacijama osuđivan i zbog toga je u trenutku napada imao nanogicu.

- Gotovo svakog dana dolazio je u isto vreme u teretanu jer je tada imao dozvolu za izlazak. Prema prvim rezultatima istrage, on se posvađao sa fitnes trenerom i u jednom trenutku je došlo do tuče. M.D. ga je udario takozvanim bokserom. Tada je M.S. otrčao do kuće i uzeo pištolj. Vratio se naoružan i pucao M.D. u noge. Zatim je pobegao. Policija još nije pronašla pištolj kojim je ranjen trener - navodi izvor blizak slučaju.

Prema informacijama, slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu i očekuje se da će biti saslušan u toku sutrašnjeg dana.

Za sutra je zakazana i operacija ranjenog trenera.

Do ranjavanja je došlo danas oko 16 sati u Borskoj ulici u teretani u Rakovici kad je osumnjičeni ispalio metak koji je pogodio mladića starog 24 godine u koleno.