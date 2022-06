MLADIĆ (20) NAPASTVOVAO DEVOJČICU (14) POSLE ŠKOLSKE ŽURKE!? Po selu kruže dve verzije jezive proslave kraja školske godine

Devojčica (14) prijavila je da je u selu kod Lazarevca nakon proslave završetka školske godine pokušao da je siluje mladić (20), pa izbacio iz kola i ostavio pripitu i polusvesnu u njivi!

Zlostavljanje koje je prijavljeno policiji dogodilo se prošlog petka, kada je devojčica sa školskim drugovima i drugaricama bila na žurki i slavila kraj školske godine.

- Sumnja se da je devojčica u selu, gde je sa društvom u petak slavila kraj školske godine, popila nekoliko piva nakon čega je u pripita sela u auto osumnjičenog mladića. Navodno su se odvezli na nepoznatu lokaciju gde je pokušao da je obljubi - objašnjava izvor Kurira i dodaje:

Negirao napad

- Osumnjičeni ju je potom vratio na mesto odakle su krenuli, a ona je tu posle nekog vremena pronađena u polusvesnom stanju. Devojčica je roditeljima ispričala da je mladić pokušao da je obljubi, pa su se uputili u policiju i prijavili slučaj. Ona je upućena na pregled koji je pokazao da ima neke povrede - navodi izvor.

Mladić je odmah uhapšen i sproveden u Više javno tužilaštvo u kome je negirao obljubu nad nemoćnim licem za koju se tereti. Kako Kurir nezvanično saznaje mladić je rekao da je devojčica dobrovoljno krenula s njim.

- On je tvrdio da su seli na zadnje sedište, ljubili se, mazili posle čega je "on probao da imaju odnos", ali je u nekom trenutku odustao, pa je vratio na mesto sa koga su krenuli. Devojčica je, navodno, na saslušanju ispričala da je dobrovoljno krenula sa njim - priča izvor i dodaje da je tužilaštvo posle saslušanja zatražilo određivanje pritvora za mladića da ne bi uticao na svedoke.

Meštani sela u kome devojčica živi kažu da su šokirani tom pričom.

Dve verzije

- U pitanju je divna porodica i ona je divno dete. Ne možemo da verujemo da bi iko mogao da joj uradi tako nešto. Čuli smo da je ona u Beogradu u bolnici, a roditelji su kod nje. Trebalo bi da bude i saslušana, pa će valjda oni prisustvovati - kažu meštani i dodaju:

- Ako je istina to što kažu, zaslužuje najstrožiju kaznu. Međutim, čuli smo dve verzije priče. Prema prvoj ju je on napastvovao, a prema drugoj su oni navodno bili u vezi, ali su se njeni protivili jer je on mnogo stariji od nje - pojasnili su.

U selu u kome živi osumnjičeni, meštani tvrde da su ih viđali zajedno.

- Ona ovde ide u školu, često smo ih viđali zajedno i znamo da se poznaju. Nikada ne bih mogao da pomislim da može takvu stvar da uradi, delovao mi je kao fin momak - rekli su meštani.

Meštani o osumnjičenom: Hteo da postane policajac Poznanici osumnjičenog tvrde da je on planirao upiše policijski kurs. - Njegov stariji brat je policajac i on mu je uzor. Čuli smo da planira da upiše kurs i znamo da mu je to bila želja od malih nogu. Ukoliko se ispostavi da je ovo istina, ne znam kako će onda uspeti. Od detinjstva je bio bez mrlje, a eto šta se sad desilo - kaže poznanik osumnjičenog.

