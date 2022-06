SLUČAJ TAPKA U MESTU: Nema pomaka posle više od 10 meseci od ubistva Đokića, OPTUŽNICA PROTIV DŽONIĆA OPET NA DORADI

Optužnica protiv oca i sina, Gorana i Stefana Džonića ponovo je vraćena na dopunu i doradu u nadležno tužilaštvo.

Ovo je četvrt put da tužilaštvo predlaže sudu dokaze u optužnici, ali se ona ne potvrđuje tako da time slučaj "tapka u mestu" i posle više od deset meseci od gnusnog zločina.

Njih dvojica se sumnjiče za trostruko ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca 27. septembra prošle godine. Nekoliko dana kasnije, Goran (57), Gordana (56) i Lidija (25) nađeni su sa prostrelnim ranama na mestu Dudine bare u selu Moravac kod Aleksinca. Pokušano je i da im se tela zapale.

- Za 14. juli je ponovo zakazano saslušanje Gorana i Stefana DŽonića pa ćemo videti šta će se nakon toga dogoditi. Smatram da tužilaštvo nema baš nikakve dokaze za Stefana Džonića jer je on bio u vreme ubistva u Kopnenoj zoni bezbednosti. Protiv Stefana nema dokaza ni da je učinio krivično delo pomaganja. Stefan je devet meseci u pritvoru i to smatram potpuno neopravdano. Zato mislim da bi tužilaštvo da odustane od gonjenja i Stefana i Milana - rekao je Filip Domazet, zastupnik dvojice braće Džonić.

Stefanov brat, Milan je pušten, ali istraga protiv njega nije stala, iako je i on bio kritične noći na radnom zadatku. Protiv Gorana DŽonića postoje brojni dokazi da je umešan u ubistvo što je i sam priznao. On i dan danas ne priznaje da je bio egzekutor već da je pratio porodicu i slično jer je bio ucenjen. Do sada je na placu u Moravcu i u garaži porodice Džonić pronađeno 43.000 evra.