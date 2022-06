Policajac Miloš S. iz Vršca koji se tereti da je u ponedeljak ujutro iz službenog pištolja u porodičnoj kući usmrtio oca Gorana S. upravo je priveden u Više javno tužilaštvo Pančevu.

On bi trebalo uskoro da bude saslušan, odnosno da iznese odbranu u tušilaštvu, ako to bude želeo, s obzirom na to da se prethodno u policiji branio ćutanjem.

Kako je došlo do ubistva utvrdiće istraga, kao i kako će ovo delo biti kvalifikovano nakon svedočenja potencijalnih svedoka.

