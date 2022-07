'DALI SMO MU 80.000 EVRA ZA LEČENJE!' Supružnici iz Niša osumnjičeni da su LEKARA DRŽALI KAO ROBA juče izneli odbranu: Jedan detalj posebno zanimljiv!

Nebojša N. (46) i njegova nevenčana supruga Dragana P. (32), koji su optuženi da su u robovlasničkom odnosu držali kardiologa Jozefa G., juče su pred Višim sudom u Nišu nastavili da iznose odbranu.

Posle više od godinu dana provedenih u pritvoru, Nebojša je više od dva sata pokušavao da opravda svoje ponašanje prema doktoru, a više puta je i zaplakao dok je pričao o svom odnosu s pokojnom majkom, koja je umrla od raka.

- Moram da kažem da moja supruga Dragana i ja nikada nismo trgovali ljudima, niti smo planirali tako nešto, za šta nas optužnica tereti. Doktora znam duže od 10-15 godina. Nisam u početku mogao da dođem do njega, a kada sam ga upoznao, plaćao sam mu po 6.000 dinara za dva pregleda. Zbližili smo se, a onda mi je majka obolela od raka. U komšiluku i po gradu sam pozajmljivao novac, tako da sam doktoru dao oko 80.000 evra samo za majčino lečenje, ali je on taj novac davao drugim lekarima. To sam video lično. Mnogo sam voleo majku, pa sam čak i ispred bolnice spavao u automobilu samo da bih bio blizu nje - rekao je Nebojša, kome se na teret stavlja da je zajedno sa suprugom držao Jozefa G. kao roba, terao ga da spava u kolima i da im daje novac.

Nebojša je juče tvrdio da se "doktor promenio kada je otišao u penziju i da je svojevoljno spavao u njihovim kolima".

- Ja sam mu u početku bio vozač, ali nisam imao vozačku dozvolu. Znam pola grada, pa tako i neke policajce, koji su me puštali da vozim bez dozvole, a ja sam njima obezbeđivao preglede kod doktora. On je spavao u našim kolima iako smo supruga i ja bili protiv toga, jer nas je komšiluk osuđivao. Prosipali su nam nešto po kolima, bušili gume i slično, ali doktor je to sam želeo. Što se tiče para koje smo navodno moja supruga i ja uzimali od Jozefa, moram da kažem da je doktorova supruga duže vreme imala ovlašćenje da podiže i njegovu platu, ali kasnije i penziju. Tek kasnije je on povukao to ovlašćenje. Ja sam ga vozio do kuće da ode kod žene da uzme neki deo novca - naveo je Nebojša, dok je i njegova supruga Dragana takođe negirala sve navode iz optužnice.

Oštećeni u ovom procesu doktor Jozef G. nikada nije saslušan u sudnici, a sudija Mirko Drašković i juče je odbio takav zahtev branilaca bračnog para. Naime, zbog specifičnosti odnosa, koji se ne odnosi na ovaj slučaj, doktor je kao žrtva pošteđen dalje stigmatizacije.

PRODAVAO VOĆE

Odakle vam grubo izračunato oko 150.000 evra, koje ste dali za svoje i majčino lečenje, kada ste nezaposleni? - pitao je sudija Drašković okrivljenog, na šta je ovaj odgovorio da je novac pozajmljivao, ali i da je "prodavao voće".



