ISPREBIJAO ČOVEKA NA ULICI I OTEO MU 12.000 DINARA: Policija u Loznici uhapsila razbojnika!

Loznička policija brzo je rasvetlila razbojništvo koje je izvršeno jutros, identifikovala i uhapsili četrdesetčetvorogodišnjeg Lozničanina M.P zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio to krivično delo.

On se sumnjiči da je u Loznici, jutros oko četiri sata, na ulici, fizički napao tridesetosmogodišnjeg muškarca, udario ga više puta rukama i nogama, a nakon toga mu iz džepa uzeo dvanaest hiljada dinara.U Opštoj bolnici u Loznici povređenom muškarcu je pružena medicinska pomoć i konstatovane teške telesne povrede. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, saopšteno je danas iz PU Šabac.

