TROJICA IZBODENA ZA 24 SATA U BEOGRADU: Dvojica u teškom stanju, jedan prošao sa lakšim povredama KRVAVI VIKEND

Mladić (29) teško je povređen preksinoć na Zvezdari u Beogradu kada ga je, kako se sumnja, njegov cimer (64) ubo nožem u predelu grudi.

Kako nezvanično saznajemo iz istrage, ubadanju je prethodila svađa, ali i fizički obračun dvojice muškaraca.

Žive zajedno

- Muškarci žive zajedno na istoj adresi, nedaleko od mesta na kom se desio obračun. Njih dvojica su prvo počela da se raspravljaju, a onda su se i potukli. U jednom momentu stariji muškarac je izvukao nož i ubo svog cimera u grudi, a potom pobegao - objašnjava izvor Kurira upoznat sa slučajem i dodaje:

- Kada je policija izašla na mesto događaja, zatekla je mladića sa ubodnom ranom kako sedi na trotoaru u lokvi krvi. On je odmah prevezen u Urgentni centar, gde su mu konstatovane povrede opasne po život i zadržan je u bolnici. U blizini mesta ubadanja pronađen je nož kojim je mladić ranjen, a osumnjičeni je uhapšen nešto kasnije na adresi gde su živeli kao podstanari.

Izvor za Kurir objašnjava i da se pretpostavlja da je sukob izbio oko novca koji je ubodeni trebalo da dostavi osumnjičenom, a pošto on to, navodno, nije uradio na vreme, došlo je do napada.

Stanari zgrade ispred koje se dogodilo ranjavanje na Zvezdari ispričali su za Kurir da nisu čuli ništa, iako se napad dogodio nešto pre 20 časova.

Zadržavanje

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistva u pokušaju, nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.

Još dva ubadanja Mladići povređeni u Žarkovu i Borči Tokom vikenda u Beogradu su se dogodila još dva ubadanja nožem, u Žarkovu i u Borči. Mladić (18) povređen je u Žarkovu kada ga je nepoznata osoba nožem ranila u stomak nasred ulice, navodno u blizini jedne škole. Očevici su ispričali da je muškarac prišao mladiću i bez reči mu zabio oštar predmet u stomak. Hitna pomoć ga je odmah prevezla u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške povrede. Ranjeni navodno nije u mogućnosti da sarađuje s policijom zbog težine povreda. Muškarac koji je u nedelju oko 3.50 sati izboden u Borči ima lakše povrede ruke.

