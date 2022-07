GREŠE KAD KAŽU DA JE U PITANJU SAMOUBISTVO! Majka Kristine Đukić Kike otvorila dušu: Očajna sam! (VIDEO)

Majka influenserke Kristine Đukić Kike, Nataša Đukić Veličković reagovala je na odluku Tužilašta i podelila je kratak video na Instagramu.

- Sat vremena pokušavam da objavim na Instagramu da je tužilaštvo donelo zvanično da je Kika izvršila samoubistvo, što je jedino što ona nije učinila. Prema tome, neko stoji debelo iza svega ovoga. Sve ću vam to ispričati na Kikinom kanalu na Jutjubu - rekla je ona.

Ona je za Informer dala izjavu, koju prenosimo u celosti.

Povodom izjave tužilaštva na koju sam čekala skoro osam meseci, mogu da izjavim sledeće:

"Ne mogu da verujem da o ovome saznajem iz portala, a ne iz tužilaštva. Zar nije trebalo prvo mene da obavestite, sram vas bilo! Ovo je samo zataškavanje istine, kako bi se prikrilo šta se tačno dogodilo. Kao prvo, inspektor koji je vršio uviđaj je lagao rekavši da ne postoji video nadzor u zgradi, najverovatnije iz razloga što je osoba koja ju je našla mrtvu, ćerka njegovog kolege, a majka joj radi u tužilaštvu, a velika je verovatnoća da ju je ona tog dana posetila i ostavila da umre.

Kao drugo, kada sam tom istom inspektoru javila da je stan otpečaćen, prekinuo je razgovor sa mnom i nazvao istu tu osobu da je obavesti da je stan otpečaćen i da mu da šifru za ulazak u zgradu, a kada sam mu to predočila, rekao mi je da to nije istina, ali i ako to nije dozvoljeno, razgovor sam snimila, kako sa njim, tako i sa njom. Isti inspektor mi je rekao da je kod nje nađeno 50 ekstazija/za koje sam od njenog druga saznala da je naručila za drugaricu sa Banovog brda, a kada sam ga pitala da, ako je naručila 50, a nađeno 50, šta je onda ona popila, on je posle kraće pauze odgovorio, pa nije bilo baš 50. Na obdukciju je poslato samo dva blistera bensedina od 3mg, a MDMA se ne pominje. Tužilaštvu sam dokumentovala da je dan uoči Kikine smrti neko otvorio You Tube kanal sa logom i imenom Kike, a da je dan posle njene smrti objavio prvi video o njenoj smrti. Do danas mi nije javljeno ko je ta osoba. Kao treće, a možda i najbitnije je da je nestao Kikin dnevnik u kome su bile sve šifre njenih i mojih društvenih mreža, a i banaka. Svi njeni ugovoreni poslovi za ovu godini su bili u tom dnevniku.

Ona je evidentirala bukvalno sve, između ostalog kad i šta jede, s kim se čuje, vidi i slično. Od kada se navodno oproštajno pismo napisano na računaru tretira kao validno? Oproštajno pismo ručno napisano je jedino validno. Svako može da otkuca na kompjuteru šta hoće, ali da napiše sigurno ne, pogotovu što je Kika imala specifičan rukopis. Da li bi osoba koja je imala milionske ugovore za ovu godinu izvršila samoubistvo? SRAM VAS SVE BILO!!!" napisala je u pismu poslatom redakciji Informera Nataša Đukić Veličković, majka influenserke Kristine Đukić Kike.

Autor: