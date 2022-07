'NEBO JE GRANICA!' Plate carinskih agenata i do 1.500 evra, a KO SE SNAĐE, može i da 'mulja' - MALVERZACIJE SU I TE KAKO MOGUĆE

Kao i na svakom drugom poslu, malverzacije su moguće i na savesti su pojedinca. Tako je Aleksandar J. iskoristio sve što je mogao, ali evo kako je završio.

Nakon hapšenja Aleksandra J., carinskog agenta modne kompanije C&A koji se tereti se da je carinskim mahinacijama ojadio srpski budžet za više od 6,4 miliona evra, mediji su se pozabavili prosečnim platama u ovom sektoru i pitanjem da li je sa tom zaradom moguće luksuzno živeti.

- Plata carinskog agenta u Srbiji kreće se od prosečne oko 500. Dobar špediter može da ima opušteno 1.500 evra platu u ozbiljnim kompanijama. Iako je u pitanju državni posao, koliku će zaradu na mesečnom nivou imati carinski agent zavisi od kompanije za koju radi. Ono što je glavni uslov za sve da imaju položen državni ispit, a posle "nebo je granica" - tvrdi sagovornik iz jedne špedicije i objašnjava da se zarada kreira na osnovu "koliko ko radi".

On objašnjava da je i to posao kao i svaki drugi i da se plate kreću i prema obimu poslova, iskustvu, kao i prema hijerarhiji. Kako kaže sam naziv "carinski agent" je širok pojam, i da sa tim zvanjem ne može da se generalizuju njegova mesečna primanja.

- Carinski agent je širok pojam. On može da bude i direktor i može da da sebi platu koliku hoće, tako da plaćanje sa samim nazivom profesije carinske, špediterske nema nikakve veze. Zavisi kakve su mu obaveze, koliko radi i šta mu je u opisu posla, a to nije svima isto - objašnjava on.

Sagovornik priča koliko je ova profesija tražena u poslednje vreme i da najveće svetske firme zapošljavaju po 100.000 ljudi. On dodaje da su malverzacije moguće u svakom poslu, te da je to na savesti pojedinca.

- Za sve postoji sistem kontrole, i država odobrava ko će šta da radi, i postoje sistemi kontrole unutar carine za analizu rizika da se zna ko će šta da radi, tako da carinski radnik ne može da uradi malverzaciju sam, ako to nije išlo sa više strana. Ipak, to je takav posao kao i svaki drugi, mogu da postoje malverzacije i sve je na savesti zaposlenog, kako se ko snađe - kaže sagovornik.

Telefoni kompanije isključeni

Mediji su pokušali da stupe u kontakt sa kompanijom "Quehenberger", preko koje je Aleksandar J. radio, međutim, nijedan od telefona te kompanije nije u funkciji.

Podsetimo da je Aleksandar J. carinski agent modne kompanije C&A, osumnjičen da je carinskim mahinacijama ojadio srpski budžet za više od 750 miliona dinara, odnosno 6,4 miliona evra. On se tereti se da je tako stečenim plenom kupovao superluksuzne stanove u Beogradu, od kojih najskuplji košta čak - 9.000 evra po kvadratu.

Jandrić je poslednjih godina živeo "na visokoj nozi" i time se opušteno hvalio na društvenim mrežama gde je redovno objavljivao fotografije sa luksuznih destinacija, a obavezno bi na ruci imao skup sat, markirane naočare i garderobu poznatih svetskih dizajnera.

Njegov "vrtoglavi uspon", sudeći po fotografijama na mrežama, dogodio se tokom 2018. godine kada je gotovo promenio lični opis i stil mu je postao mnogo "skuplji". Nosio je naočare vredne po nekoliko stotina evra, satove od po nekoliko desetina hiljada evra, vozio luksuzna kola, kupovao stanove i u zgradama gde je kvadrat oko 9.000 evra!

Tomić: Uhapšen je zbog zloupotrebe ovlašćenja i pranja novca

Uprava carina je naknadnom kontrolom finasijske dokumentacije otkrila nepravilnosti u radu carinskog agenta kompanije C&A, koji je uhapšen zbog zloupotrebe ovlašćenja i pranja novaca, rekao je danas Tanjugu koordinator carinskih procedura Sektora za carinske postupke u Upravi carina Slobodan Tomić.

Istakao je da su naši zakoni u domenu carine u najvećoj meri usaglašeni sa pravnim tekovinama EU i da Uprava carina radi na unapređenju sistema automatskog carinjenja, kako bi proces bio jednostavniji, transparentniji i efikasniji sa jedne strane, a da bi se, sa druge strane, smanjili rizici od nepravilnosti.

Tomić objašnjava da su nepravilnosti u radu carinskog agenta C&A kompanije otkriveni prilikom naknadne kontrole Uprave carina, a da su utvrđivanje okolnosti i razmere pronevere u nadležnosti drugih državnih organa.

- Kako je došlo do nepravilnosti u radu tog agenta saznaćemo, tu su nadležni organi koji to utvrđuju. Krenulo je od toga što je carina u skladu sa svojim ovlašćenikma i odredbama zakona koje primenjuje, sprovela naknadnu kontrolu na bazi provere informacija za pravilno i tačno sprovođenje postupka carinjenja - kazao je Tomić.

Objasnio je da je firma C&A ostvarila pravo na odgovarajuća pojednostavljenja u sprovođenu carinskih procedura tzv. "kućno carinjenje" koje podrezumeva da kompanija nije bila u obavezi da robu doprema carinskom organu, već na određeno mesto koje je dogovoreno za prijem robe o kome je obaveštena Uprava carina.

Istakao je da je dobijanje statusa za "kućno carinjenje" po zakonu i da ga ima još 116 kompanija u Srbiji.

Kazao je da carina, kada kompanija ima privilegiju "kućnog carinjenja", po Zakonu o carinjenju, ima pravo da obavi selektivnu i naknadnu kontrolu robe i dokumentacije, ukoliko je to neophodno, te dodao da su upravo tim postupkom i otkrivene nepravilnosti u radu uhapšenog agenta.

- Pored selektivne kontrole u postupku koje se primenjuju u situacijama kada postoji određeni rizik moguća je redovna i naknadna kontrola robe, prateći trag dokumenata od trenutka kada roba uđe u Srbiju do trenutka kada se završe preduzeti postupci. Tim tragom se upravo i došlo do otkrivanja nepravilnosti u ovom slučaju - rekao je Tomić.

Naveo je da carinski agent nije službenik Uprave carina, već da to lice radi kao carinski zastupnik za privatne špediterske kompanije.

Na pitanje da li je problem nastao zbog propusta u Zakonu o carinjenu po kome Uprava carina radi, Tomić je istakao da su naši zakoni i propisi u domenu carine usklađeni sa zakonima EU.

- Carinski propisi su u vrlo visokom procentu usaglašeni sa zakonima EU u vrlo visokom procentu oko 95 do 98 odsto i to nije naša procena, već procena Evropske komisije - kazao je on.

Naglasio je da Uprava carine radi na uspostavljanu sistema automatskog carinjenja, kako bi se privreda relaksirala, smanjili troškovi i da bi se postupak carinjenja učinio efikasnijim, jednostavnijim i transparentnijim.

Takođe, rakao je da je cilj automatskog carinjenja da se elektronskom razmenom podataka ukloni ljudski faktor i smanji rizik od eventualnih propusta i pronevera.