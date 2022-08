'Zakleli smo se Stefanu da će njegove ubice odgovarati' - Bolne reči tetke ubijenog mladića posle odluke suda

Biće ovo ponovno mučenje za već napaćene roditelje, ali idemo do kraja. Zatečeni smo ovakvom odlukom Apelacionog suda, kaže tetka ubijenog Stefana.

Stefanu smo se zakleli da ćemo biti istrajni u ovoj borbi i daćemo sve od sebe da izdržimo ono što nam predstoji", kaže Javorka Marković, tetka ubijenog Stefana Filića iz Velike Plane nakon odluke Apelacionog suda u Beogradu kojom se poništava prvostepena presuda mladićima optuženim za njegovu smrt.

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je juče presudu kojom su Nikola Bojović i Mitar Pandurević bili osuđeni na 18 i 15 godina zatvora zbog ubistva Stefana Filića (19) u Velikoj Plani.

Inače, Viši sud u Smederevu dvojicu mladića oglasio je krivim zbog toga što su 2. februara 2020. pijani, bez ikakvog povoda napali maloletnika koji je sa Stefanom bio u društvu, a kada je pokojni mladić pokušao da ga zaštiti, brutalno ga pretukli.

- Biće ovo ponovno mučenje za već napaćene roditelje, ali idemo do kraja. Zatečeni smo ovakvom odlukom Apelacionog suda, posebno je saznavši danas, na tačno dve i po godine od ubistva, i to putem medija- počinje svoju bolnu ispovest za "Telegraf.rs" Javorka Marković.

Očajna Stefanova tetka se pita "da li roditelji čije je dete nedužno stradalo trebaju ovako važnu odluku da pročitaju na portalu,ili bar zaslužuju da je saznaju u nadležnoj instituciji?".

- Razočarani smo trenutno jako,ali i dalje verujemo u pravosudne organe i prvostepeni postupak. I dalje verujemo da će Viši sud da postupi po pravdi i u skladu sa zakonom,te da neće odstupiti od prvobitne odluke. U predhodnom postupku je dokazano da su krivi, i to na osnovu dokaza koji su jasni, te i da Stefan za sve to vreme nije udario ni jednog od njih. Zar su i pored toga roditelji trebali da ovo dožive?- pita se Stefanova tetka i dodaje da se "iskreno se nadam i ne bih želela da nam ostave mogućnost da mi preuzimamo pravdu u svoje ruke, a upravo ovakve odluke dovode do toga".

Odluka suda

U odluci ovog suda, navodi se da su prihvaćene žalbe branilaca Nikole Bojovića i Mitra Pandurevića, ali da im je pritvor produžen.

- Po nalaženju Apelacionog suda osnovano se žalbama Mitra Pandurevića i njegovih branilaca osporava zaključak prvostepenog suda da sud nije dao jasne i argumentovane razloge u pogledu njegovog psihičkog odnosa prema učinjenom krivičnom delu, odnosno posledici koja je nastupila. Naime, po oceni Apelacionog suda, prvostepeni sud ne daje nedvosmislene razloge za svoj zaključak da su okrivljeni zajednički preduzimali sve radnje, pa se ne može prihvatiti da su odlučne činjenice od značaja za pravilno i zakonito presudenje u dovoljnoj meri razjašnjene - navodi se u odluci Apelacionog suda, koji napominje i da je presuda ukinuta i u odnosu na Bojovića, jer im se na teret stavlja da su krivično delo u činili zajedno

