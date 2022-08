Dvojici srpskih državljana starih 22 i 25 godina počelo je suđenje u Nemačkoj zbog sumnje da su u martu ove godine napali baku (90), pokušali da je drogiraju i zaključaju, a sve to da bi, kako je jedan od njih posvedočio na sudu - starici oteli stan u Marštal centru u Minhenu.

Kako navodi portal LKZ.de, napad na baku dogodio se 29. marta ove godine, i to u zgradi u kojoj su Srbi boravili kod prijatelja, a u kojoj su već izvršili jednu krađu. Oštećena starica (90) pre nekoliko dana je na početku suđenja ispričala kako je napadnuta.

- Mislila sam da mi komšinica zvoni na vrata i da želi da me poseti, otvorila sam vrata i u stan me je odmah ugurao muškarac visok oko 180 cm, s crnom maskom na licu i crnim rukavicama. Počeo je da mi traži novac, a ja sam mu pružila tašnicu sa 90 evra, ali je on to odbio - počela je da priča baka.

- On je rekao da zna da imam mnogo novca, ugurao me je u stan i počeo da otvara fioke i ormane. Uvukao me je u spavaću sobu, preturao po stvarima, a onda me je bacio na krevet i pokušao da mi ugura žućkastu materiju u usta. Uspela sam da mu odgurnem ruku, a tablete koje je hteo da mi da rasule su se po pokrivaču - ispričala je starica i pojasnila da ju je "veliki čovek", kako naziva pljačkaša, potom zatvorio u kupatilo i stavio stolicu na vrata.

Ojadio domaćine kod kojih je živeo



Srpski državljani, inače, živeli su u istom kompleksu kao i starica, i to kod svojih prijatelja, koje su takođe orobili. Mlađi muškarac, kako piše LKZ.de, ušao je u spavaću sobu domaćina i uzeo 10.000 evra. On nije želeo da komentariše ni ove optužbe.

Vitalna baka iz sopstvenog kupatila oslobodila se posle sat vremena.

- Uzela sam turpiju za nokte da bih malo odškrinula vrata i došla do vazduha. Videla sam da je stolica ispred vrata i malo pomalo sam je odgurala - u dahu je rekla baka, nakon čega joj je sudija čestitao na hrabrosti.

Nije bila u šoku

- Nisam bila u šoku, nisam imala problema ni sa spavanjem posle svega. Pozvala sam odmah komšinicu, ona je alarmirala policiju, a ja sam čak probala da liznem te žute tablete koje je hteo da mi da, imale su grozan ukus. Policija je na mestu zločina našla tragove počinioca, a ustanovljeno je da iz stana ništa nije nestalo, što je bilo veoma čudno.

Ubrzo su uhapšeni mladići iz Srbije, ali, kako mediji navode, ni sada nije jasno da li su oni sami odgovorni za napad.

- Mlađi od njih nije rekao ni reč od početka postupka, dok je stariji rekao da ga je drugi muškarac zamolio da zastraši baku u njenom stanu da bi se ona iselila, a on otkupio taj stan. Međutim, on nije ispunio zadatak, iako je čak dobio snimak bake i stana u Minhenu - navodi portal i dodaje:

- Tužilac je uveren da je mlađi muškarac zapravo izvršilac i on je optužen za pokušaj teške iznude.

