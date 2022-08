LALIĆ 3 KLJUČNE STVARI IMA DA PONUDI TUŽILAŠTVU! Otkriveno šta će Belivukov koljač morati da ispriča, ZATO MU JE SMANJENA KAZNA

Ekspert za bezbednost Gordana Mišev otkrila je koje tri ključne stvari Srđan Lalić ima da ponudi Tužilastvu za organizovani kriminal.

Mišev je podsetila na to da su postojale indicije da kavački klan planira atentat na predsednika države, što je i Interpol potvrdio. Ekspert za bezbednost smatra da bi Srđan Lalić mogao dati ključne informacije o planiranom državnom udaru.

- Podsetila bih na to da je on četvrti svedok okrivljeni i da može da da ozbiljne argumente i dokaze tužilaštvu. Ne bi oni džabe spustili kaznu da to nije tako. On može da ponudi tri stvari. Prva je da na osnovu dokaza koji postoje da potvrdi priču sa slike da je ubijena određena osoba i da se dođe do novih informacija, odnosno koja su to ubistva još počinili a da tužilaštvo nema dokaze. Druga stvar je da ponudi svedočenje o drugim učesnicima - rekla je Mišev i dodala:

- Ovo je velika akcija gde su uhapšeni ljudi iz bezbednosti, policije, pa čak i advokat. Ako je 30 ljudi uhapšeno, sigurno ima još 10 njih koji su na slobodi. Treća velika stvar je, a to vidim da niko ne spominje i ne vraća se na to, a to je ono što je pronađena ogromna količina oružja među materijalnim dokazima. Snajper, zolja i sve ono što je potrebno za atentat. Čak je i Interpol potvrdio sumnje policije da su postojale indicije da kavački klan planira atentat na predsednika države. Ovde pričamo o jednom ozbiljnom državnom udaru o kom niko ne priča - rekla je Gordana Mišev za Kurir.



Autor: