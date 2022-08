STEFANU (26) ZARIO NOŽ U GRUDI! STRAŠNI DETALJI UBISTVA U NIŠU: Krvavi pir počeo posle svađe U TOALETU KLUBA, osumnjičeni povredio još dvoje

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, brzom akcijom uhapsili su F. P. (1992) iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Kako se sumnja, F. P. je noćas u jednom kafiću u Nišu nožem zadao ubodne rane nožem trojici lica, od kojih jedno lice preminulo, jedno lice zadobilo teške telesne povrede opasne po život, a jedno je pušteno na kućno lečenje.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, F. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu.

Kako Pink.rs nezvaično saznaje, događaj je prijavljen policiji oko 1 i 40 sati, a hapšenje osumnjičenog desilo se oko 6 i 30 jutros.

Do ubistva je došlo kada je najpre u toaletu kafića nastala tuča za koju motiv i dalje nije poznat. Stefan C.(1996), Milan C. (1983) i mladić sa inicijalima A. M. (2003) napali su Filipa P. koji je izvadio nož i usmrtio Stefana C. tako što mu je zario nož u grudi. Milanu je zadao tešku povredu u stomak, a slučajno je takođe posekao jednog mladića koji je pušten na kućno lečenje.

Takođe, policija je privela ovog A. M. koji je učestvovao u tuči, zbog nasilničkog ponašanja.