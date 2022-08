ADVOKAT TOMA FILA OTKRIVA DA LI KALUĐEROVIĆ TREBA DA ROBIJA: Ovo je glavna stvar koja bi SVE RAZREŠILA

Poznati srpski advokat Toma Fila je ispričao svoje viđenje situacije Nena Kaluđerovića, čoveka za koga se veruje da je ubio Vuka Borilovića.

Povodom masakra na Cetinju koji potresa ceo region jedan od naših najpoznatijih advokata Toma Fila je rekao da Nenad Neno Kaluđerović treba da bude oslobođen, ako se ispostavi da je ubio i naglasio da postoje mnoge nepoznanice vezane za ovaj slučaj.

"Glavna stvar koja bi nam sve razrešila u vezi sa Kaluđerovićem jeste njegov iskaz u policiji i šta je on tamo rekao. Mi ne znamo šta je rekao, i da li je rekao nešto pametno. Ali čini se da jeste bio dobar iskaz, čim je on pušten iz pritvora", naglasio je on za MONDO.

"Oni sada ispituju njegovo oružje mogu da vide da li je korišćeno, ali ne i da li je bio koban za ubicu, mi to ne znamo", rekao je on.

Na pitanje da li će njegov dosadašnji policijski dosije da utiče na njegovo suđenje povodom ubistva Borilovića Toma Fila je kratko odgovorio da neće.

“Ne. To neće uticati, ovo je odvojen slučaj”, naglasio je on i dodao: “Druga stvar je da li je on imao dozvolu za oružje. To je drugi krivični prekršaj ukoliko se ispostavi da nije imao dozvolu”, dodao je on.

Da podsetimo, Nenad Neno Kaluđerović, koga dovode u vezu sa eliminisanjem masovnog ubice Vuka Borilovića, u svojstvu građanina saslušan je juče u Višem državnom tužilaštvu. Tada mu je policija oduzela pištolj koji će biti predmet daljih veštačenja.

Kako si preneli mediji Neno Kaluđerović je već navodno bio hapšen od strane crnogorske policije. Njemu je ranije suđeno u Višem sudu u Podgorici zbog ubistva, ali je on ipak oslobođen optužbi. On je takođe hapšen jer je počinio krivično delo terorizma, pošto je bio deo grupe koja je pokušala da spreči ustoličenje mitropolita Joanikija.