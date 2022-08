Muškarcu (35) koji je osumnjičen da je tri dana držao u zatočeništvu i brutalno mučio svoju devojku (32) u stanu u kojem živi u Obrenovcu produžen je prtivor u kojem je zbog krivičnog dela Protivpravno lišenje slobode na svirep način, rečeno je iz Osnovnog javnog tužilaštva u pomenutom mestu.

U međuvremenu saslušani su mnogi svedoci koji su izjavili da je ovaj par i ranije imao probleme i da je on navodno umeo da bude grub prema njoj. Takođe, komšije su potvrdile da su čule viku tih dana iz njegovog stana.

- On ju je krajem jula pozvao da dođe kod njega u stan. Potom je samo poludeo i počeo da viče na nju da ga ne poštuje dovoljno. Uzeo joj je mobilni telefon i ugasio. Ona ima dete koje je ostavila kod svojih roditelja kojima to što joj telefon nije bio dostupan nije bilo čudno, jer je, kako su rekli, bila kod dečka. Nisu ni slutili šta se za to vreme dešavalo sa njom. On ju je naterao da stane u ćošak i dao joj konzervu u koju je morala da obavlja nuždu. Potom je sadržaj konzerve prosipao po njoj. On je obavljao svoju nuždu po njoj. Ponižavao je sve vreme, terao je da priča da je bila sa nekim muškarcima, da govori grozote. Na kraju joj je rekao da će morati da mu pokaže kako ga poštuje, pa je imala seksualni odnos sa njim kako bi mu to dokazala. Takođe joj je stavljao nož pod vrat. On je javio na posao da ne može da radi nekoliko dana, ali je onda morao da ide i ona je tada uspela da se spasi iz tog njegovog stana - tvrdi izvor iz istrage ovog slučaja.

On je, kako se dalje navodi, privođen ranije za krađu.

Na saslušanju je negirao da je počinio to delo.

Naloženo je da se uradi neuropsihijatrijsko veštačenje i njoj je utvrđen stepen povreda. Uskoro će biti podignuta optužnica.

