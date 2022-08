JEZIVA MISTERIJA OBEZGLAVLJENOG TELA: Zrenjaniska policija proverava spisak nestalih

Telo koje je juče pronađeno na jednom imanju kod Zrenjanina pripada najverovatnije nekom od nestlih osoba sa te teritorije, policija intenzivno radi na prikupljanju svih podataka, a čekaju se rezultati analize i obdukcije tela koje se nalazi na sudskoj medicini u Novom Sadu.

Ono što govore prve nezvanične indicije je da nije u pitanju nasilna smrt i da na telu nema nekih tragova nasilja, a da postoji mogućnost da su telo koje je neko vreme bilo na imanju, rastrgle životinje, odnosno psi lutalice.

Sve informacije su nezvanične, a juče se u medijima pojavila i informacija da telo možda pripada jednom od čobana koji čuva to imanje, gotovo su svi bili sigurni da je on u pitanju, a obrt je usledio kada se on pojavio.

Podsetimo, na imanju koje se nalazi na putu ka Elemiru kod Zrenjanina, pronađeno je telo za sada nepoznate osobe, a kako je rečeno, glava i telo nađeni su na dva različita mesta. Na lice mesta odmah su izašle ekipe policije i forenzičari.

Istraga je u toku.

Policiji su pozvali vlasnici imanja koji su došli da ga obiđu, a onda su ugledali jeziv prizor kako jedan od njihovih pasa nosi ljudsku lobanju.

Iako se radio o NN licu nepoznatog pola, po stilu oblačenja pretpostavlja se da se radi o muškarcu. Telo je bilo u poodmakloj fazi raspdanja, a neprijatan miris širio se celim imanjem.