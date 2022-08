'MOLILI SMO GA DA NE SEDA NA MOTOR...' Deda častio zbog rođenja unuke, pa POGINUO PRED KUĆOM

Nesrećni čovek nije dopustio nikome da ide po roštilj i zbog toga je nastradao, kaže stric poginulog.

Stric Dejana Arsića, koji je nastradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Svilajncu, ispričao je da nesrećni čovek nije dopustio nikome da ide po roštilj i da je zbog toga nastradao.

Podsetimo, Dejan Arsić (49) poginuo je kada se svojim motorom zakucao u betonski stub nedaleko od centra grada kada je krenuo do jednog restorana po meso koje je poručio zbog rođenja unuke.

- Supruga jednog njegovog sina porodila se i dobili su ćerkicu. Slavio je rođenje unuke od ujutru, poručio je roštilj i negde predveče kada su pristizali gosti nestalo je mesa, pa su poručili novu turu - objašnjava stric i dodaje:

Ispred kuće su bila tri automobila, pričali su mu da ne ide motorom, da je bezbednije kolima. Ceo život voli motore, insistirao je da krene motorom i nije dao da ide niko osim njega. Šta ti je sudbina.

Kako je on objasnio, nedaleko od kuće izgubio je kontrolu nad motorom i udario u betnosku banderu.

- Nije ni stigao do tog restorana, nije daleko od kuće nastradao. Motorom je udario u ivičnjak, preleteo i udario u stub. Kako su ljudi ispričali, bio je vrlo kratko živ, ali je preminuo pre dolaska Hitne pomoći - objasnio je stric i nastavio:

- Dejan je bio krupan čovek, pad je bio koban po njega. Tragedija je to što je nastradao i to baš na dan kada mu se rodila unuka. Bio je dobar čovek i sve nas je potreslo to što je poginuo.

Stric nastradalog ispričao je da je Dejanov sin ovde sa suprugom, dok je drugi u Nemačkoj.

Kako je navedeno na portalu "Svi Srbi u Parizu" Dejan je već pet godina radio u Francuskoj, rodom je iz Svilajnca, a njegovi prijatelji o njemu imaju samo reči hvale.