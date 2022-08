EVO ŠTA JE EGZEKUTOR URADIO PRE HAPŠENJA NA PAGU? Isplivali novi detalji iz istrage likvidacije 'škaljarca' na hrvatskom ostrvu!

Duško Tanasković (28) iz Kragujevca, nakon što je, kako se sumnja, likvidirao pripadnika škaljarskog klana Gorana Vlaovića na hrvatskom ostrvu Pag zatečen je kako pokušava da ukloni dokaze, prenosi hrvatski Jutarnji list.

Podsetimo, Srbin je Crnogorca likvidirao 25. avgusta prilikom izlaska iz kluba u ranim jutarnjim satim, prišavši mu sa leđa ispalio je jedan hitac u vrat, koji se ispostavio kao koban.

Kako su za Jutarnji ispričali svedoci stravične likvidacije, Tanasković je zatečen nedaleko od mesta pucnjave kako razbija svoj mobilni telefon i cepa svoja dokumenta.

- To je uobičajena procedura nakon likvidacije kako bi se sklonili dokazi. Telefon je razbio kako se ne bi videlo sa kim je komunicirao, što bi možda moglo dovesti do nalogodavca ubistva i da slučajno ne bi bio praćen, ali mu to nije pomoglo - objasnio je izvor.

Kako je Kurir ranije pisao, Duško Tansaković povezan je i sa ubistvo visoko rangiranog "škaljarca" Milića Minje Šakovića u restoranu u Budvi u junu ove godine, ali se on posle hapšenja hrvatskoj policiji pravdao da nije imao tada dokumenta i da je u to vreme bio u Srbiji.

- Odmah nakon hapšenja sam Tanaskovic je policajcima ispričao da zna da je za njim raspisana poternica Crne Gore, ali je on tvrdio da nema veze s tim, te da je tog dana bio u rodnom Kragujevcu jer je morao da izvadi dokumenta - priča izvor Kurira i nastavlja:

- Ispostavilo se da Tanasković nije baš sve slagao, jer je on zaista bio u Kragujevcu pre zločina. Naime, kod njega je pronađena važeca putna isprava na njegovo ime koja je izvađena u PS Kragujevac 15. juna, dva dana pre nego što je Šakovic ubijen pred prijateljima i punim šetalištem.

Kako izvor navodi, ispada da je on prakticno izvadio novi dokument neposredno pred put u Crnu Goru.



Autor: