POJAVILA SE ŠOK INFORMACIJA! Misterija obezglavljenog tela i dalje NERAZREŠENA: Evo koliko dugo je stajalo kod Zrenjanina, a da NIKO nije primetio!

Na imanju pored puta za Elemir, nadomak Zrenjanina, pronađeno je raskomadano telo nepoznate osobe, a u medijima su se pojavile brojne teorije o tome šta se zapravo moglo desiti i odakle uopšte telo na ovom mestu

Misterija obezglavljenog tela kod Zrenjanjina i dalje traje, a kako je rekao sagovornik iz istrage, ono je stajalo tako oko 30 dana, piše Telegraf.

- Telo je, prema rečima forenzičara, stajalo oko 30 dana. Obzirom da je leto, dovoljno je dva-tri dana da se dese promene, da ono krene da se raspada, truli, da ga napadnu insekti, a potom i neke druge životinje. Čim se obavi DNK analiza, znaćemo više o ovom slučaju - rekao nam je sagovornik iz istrage.

Prva teorija koja je bila plasirana u jednom delu medija, jeste da je reč o čobaninu po imenu Ivan koji je na ovom području često čuvao stoku, međutim ta teorija "pala je u vodu", a zrenjaninska policija počela je da češlja spiskove svih nestalih lica na tom području. Ono što je jezivo je da su delove tela o imanji raznosili psi lutalice.

U međuvremenu u javnost je dospela informacija da bi telo moglo pripadati Goran Dž. iz Kikinde, koji je nestao 4. avgusta u Novom Sadu u toku obeležavanja godišnjice Oluje. Goran je tada organizovanim prevozom stigao iz Kikinde, ali po povratku u Kikindu, organizatori nisu mogli da ga pronađu, čekali su ga određeno vreme, a potom su otišli. Kada se Goran nije pojavio, porodica je obavestila policiju.

U toku istrage za nestalim Goranom prvo se pojavila informacija da je viđen na kružnom toku kod Žablja, na putu Novi Sad-Zrenjanin, a potom i na kružnom toku kod TC Big u Zrenjaninu. Ovaj kružni tok inače se nalazi u blizini mesta gde je pronađeno telo nepoznate osobe.

Zbog ove činjenice, policajcima u Zrenjaninu se "upalila lampica" pa su istragu usmerili u tom smeru, kako bi saznali da li bi ovo telo moglo pripadati nestalom Goranu. U međuvremenu su kontaktirali Goranovu porodicu, kako bi se raspitali kako je Goran bio obučen kada je nestao, a kako bi mogli da vide da li se odeća podudara sa odećom nestale osobe. Činjenice koje se takođe poklapaju su te što se sumnja da telo pripada muškarcu približno Goranovih godina, a i to u kojoj fazi raspadanja se telo nalazi, taj period odgovara momentu kada je Goran nestao.

Ono što zvuči potpuno neverovatno u celoj priči je da je to da je jedan od ljudi koji su navodno videli Gorana na kružnom toku na ulazu u Zrenjanin, zapravo Ivan za kog se prvobitno sumnjalo da je preminuo i da je telo nađeno na imanju ustvari njegovo.

Goranovi najbliži rekli su da se Goran sigurno ne bi ubio, pa su posumnjali, da ukoliko je to Goran, da ga je možda neko udario automobilom, a potom ga bacio na ovo imanje kako bi prikrio tragove.

Kako pišu mediji, Goranov brat kaže da je tražio da vidi telo, te da bi ga on sigurno prepoznao ukoliko je to on, jer je Goran imao specifične crte lica. Istražitelji mu to ipak nisu dozvolili.

Inače telo nestale osobe i dalje se nalazi na Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu, a nakon obdukcije, znaće se da li je u pitanju Goran ili će se istraga nastaviti u nekom drugom smeru.

Iz Goranove porodice, ipak se nadaju da nije on u pitanju i gaje nadu da će se pojaviti živ.

Podsetimo, obezglavljeno telo za sada nepoznate osobe, pronašli su vlasnici imanja, a jeziva je činjenica, da su telo otkrili tako što je jedan od pasa lutalica doneo lobanju čoveka pred njih. Odmah su alarmirali policiju, a forenzičari su izvršili uviđaj na licu mesta.

