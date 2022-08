FERARI, IBICA, STARLETE - TIHI DON CRNOGORSKOG PODZEMLJA: Ko je zapravo ubijeni Vlaović - ČUVENI MUZIČAR MU BIO UJAK!

Goro, kako je Vlaoviću bio nadimak, ubijen je 21. avgusta na Pagu

Goran Vlaović (38) važio je za "tihog dona" crnogorskog podzemlja. Kako kažu u njegovom Herceg Novom, bio je izuzetno moćan i živeo je na visokoj nozi.

Goro, kako je Vlaoviću bio nadimak, ubijen je 21. avgusta na Pagu, posle čega je uhapšen Kragujevčanin Duško Tanasković (28).

"Vlaović je rodni Herceg Novi napustio odavno. On u ovom gradu nije živeo bukvalno 15 godina. Jednostavno je nestao. Kada je dolazio, bilo je to nakratko, u tajnosti. Imam informacije da je živeo mnogo moćno, mnogo para je imao i bio je mnogo moćniji igrač nego što se pretpostavljalo. Više vremena je provodio u Italiji i na Ibici, gde je imao i kuću. Vozio je 'ferari', živeo dobro, bio u vezama sa starletama. Rano je počeo da radi. Priča se da je bio mnogo jak, s tim što nije ubijao", priča za Objektiv Duško Kovačević, novinar i analitičar iz Podgorice.

Sagovornik navodi da Vlaovića niko nije pominjao dok nije ubijen.

"To govori o tome koliko su duboki ti klanovi. Iako je 'škaljarski klan' desetkovan, gotov uništen, 'kavački' je ostao jak. Postoji nekoliko nivoa 'kavačkog klana'. Ovaj dečko je bio fin, iz dobre i prelepe porodice. Otac i majka su mu živeli u Italiji i Beogradu, a najmanje u Herceg Novom. Kada je ranije bila brodska linija Bari-Bar, njegov otac je u Bariju sačekivao naše ljude koji su išli tamo da kupuju garderobu. On je bio kao jedna vrsta trgovačko-turističkog radnika. Upućivao ih gde mogu da kupe dobru robu, a i sam je trgovao. Rođeni brat mu je bio direktor hotela u Herceg Novom. Malo je poznato da je Vlaoviću rođeni ujak bio pokojni Dragoljub Đuričić, naš najbolji bubnjar. Njima su kuće u Herceg Novom blizu. Dragoljub je ispod autobuske stanice imao i kafić, koji se zvao 'Leb i so'. A Vlaović u blizini istu finu kuću, bogata su familija", otkriva Kovačević.

SAHRANA U BEOGRADU?

Ipak, kaže, Vlaović je strahovao za svoj život.

"Očekivao je to, ali ponašao se dosta otvoreno i opušteno. Ova smrt je posledica škaljarsko-kavačkog rata. Mejer Lanski je bio u sicilijanskoj mafiji, poznat kao 'mafijaški računovođa', tako je i Vlaović bio 'tihi don'. Vodio je pozadinske poslove", dodaje podgorički analitičar.

Meštani Herceg Novog kažu da u gradu nema smrtovnice Gorana Vlaovića.

"Čuli smo da će Goran biti sahranjen u Beogradu", rekli su Novljani.

KAKO JE "PUKLO" SA ROGANOVIĆIMA?

Ubijeni Vlaović je 2010. godine bio optužen da je učestvovao u ubistvu Beograđanina Marka Vesnića zvanog Buca (29), inače jednog od tadašnjih vođa Delija. Za ovaj zločin bili su optuženi Vlada i Dušan Roganović, kao i Dražen Čađenović. Kako se saznaje, između Vlaovića i Roganovića posle hapšenja je "pukla tikva".

"Posle ubistva Vesnića, Vlaović je ušao u sukob sa Roganovićima. Oni su ga optuživali da im namestio proces. Iako ih je sakrivao u nekom apartmanu i donosio im hranu, došlo je do svađe", otkriva izvor.

Roganovići su, inače, označeni kao saradnici "kavačkog klana". Dušan Roganović je ostao bez obe noge u bombaškom napadu aprila 2017, dok je Vladimir Roganović ubijen u centru Beča decembra 2018. godine.