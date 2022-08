Pecaroš je TELO RASKOMADANOG DEČAKA (5) našao u Dunavu, a onda je otkrivena JEZIVA ISTINA: Ovaj ZVERSKI ZLOČIN šokirao je Srbiju pre 15 godina!

Luku Opačića (5) i njegovog ujaka Vasilija Trbovića (26) pre 15 godina, u Novim Banovcima, zverski ubio i iskasapio Danijel Jakupek.

Monstrum, koji je ušao u petu deceniju života, od momenta zločina je u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. Nije osuđen na zatvorsku kaznu, već na lečenje. Prima određenu terapiju, ali još nije prestala potreba za njegovim daljim lečenjem i čuvanjem. Meštani Novih Banovaca nadaju se da nikada neće ni biti otpušten iz, kako kažu, ludnice.

- Samo da ne doživi slobodu. Uništio je nekoliko porodica. Trboviće, svoju... Ne znamo da li oseća bes, ljutnju, mržnju prema njemu. I ono što nam do dana današnjeg nije jasno a to je zašto je to uradio? Zašto je ubio Vasilija? Zašto dete? Šta treba da je u čoveku da može da ubije petogodišnjeg dečaka, iseče ga na delove i baci u reku - pitaju zgroženi meštani ove varoši na obali Dunava.

Ni tokom istrage, ni na suđenju nije utvrđen motiv zločina koji je šokirao Srbiju. Nagađalo se da li je u pitanju sektaški ritual, satanizam, ali je većina mislila da iza Jakupekovog monstruoznog čina jednostavno stoji ludilo. Sve u svemu, i dalje je misterija zašto je u svojoj kući u Beogradskoj ulici u Novim Banovcima nožem u kadi ubio petogodišnjeg Luku i potom ga bonsekom iskasapio i zatim na isti način presudio mališanovom ujaku Vasiliju. Jakupek je delove tela bacio u Dunav, a kada su Vesna i Dragan Trbović krenuli u potragu za sinom i unukom, čiji nestanak su prijavili, Jakupek im se pridružio da im pomogne. Hladnokrvno, nijednim gestom nije pokazao da je odgovoran, kriv za tragičnu sudbinu Vasilija i malog Luke.

Verovatno bi tako i ostalo, da četiri dana kasnije pecaroš u travi kraj reke nije zatekao obezglavljeni trup dečaka, bez nogu i jedne ruke. Sutra ujutru, u plićaku Dunava, upleten u travu, isplivao je i Vasilijev leš, bez glave i jedne ruke.

Kako je Vasilije roditeljima rekao da ide kod prijatelja u Beogradsku ulicu, Jakupokova kuća je pretresena, nađeni su tragovi krvi, ali do dana današnjeg nije poznato gde je sakrio bonsek kojim je isekao tela žrtava.

I mesecima koji su usledili posle hapšenja Jakupeka, u različitim delovima prestonice isplivavali su delovi tela malog Luke i njegovog ujaka, pa su sahranjivani nekoliko puta.

- Verovatno nisu ni nađeni svi delovi tela, da mogu da budu pokopani kao ljudi. I da su zakopani, to ne može da ih vrati niti ublaži tugu Vasilijevih i Lukinih najbližih. Vasilijev otac i Lukin deda Dragan umro je pre nekoliko godina. Vesna od tada živi sama u kući, a u dvorištu joj društvo prave dever i jetrva. Nekada je bila učiteljica, sada je u penziji i ne druži se sa ljudima. Verovatno ne želi da svoju tugu prenosi na druge - smatraju meštani Novih Banovaca.

Neutešna majka i baka Vesna Trbović već godinama ne želi da priča za medije o tragediji svoje porodice.

- Kada je Luka ubijen, njegovi roditelji već nisu bili zajedno. Tijana je smogla snage da nastavi da živi. Završila je fakultet, likovnu umetnost. Udala se, rodila ćerkicu i, koliko nam je poznato, radi u jednoj beogradskoj galeriji. Povremeno dolazi da obiđe majku - kažu poznanici porodice Trbović.

Pre nekoliko godina preminula je i Marica Jakupek, majka monstruma. Sahranio je stariji sin Robert, koji je došao iz Nemačke. Danijel je i za vreme pokopa majke, za koju je kako su tvrdili poznanici bio veoma vezan, bio u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. Majka je inače jedina osoba koja ga je posećivala.

- Marica je pre nekoliko godina prodala kuću u kojoj je Danijel masakrirao Vasilija i Luku. Kupila je stan u Pazovi, i nije ovde ni dolazila. Tamo je i sahranjena - kažu nekadašnje komšije monstruma iz Novih Banovaca.