NOVI DETALJI TRAGEDIJE KOD LESKOVCA U KOJOJ JE POGINUO MLADIĆ: Puklo je kao BOMBA, ovde se stalno događaju nesreće, sve zbog OVOG

Dimitrije D. (24) iz sela Draškovac kod Doljevca poginuo je noćas u teškoj saobraćajnoj nesreći, u kojoj je još jedna osoba teško, a četiri lakše povređeno. Policija je potvrdila da se nesreća dogodila u leskovačkom selu Međa noćas oko 3.00 sata.

Na mestu nesreće je saobraćaj bio zatvoren do 10 sati jutros jer je u udesu učestvovalo čak četiri vozila. Radnici "Preduzeća za puteve" Niš su do podne čistili krhotine, staklo i delove automobila koje su ostali iz ovog tragičnog lančanog sudara.

Dimitrije je skrenuo u obližnju krivinu i sleteo u kanal koji se nalazi ispred kuće meštanina Međe Dobriška Kocića.

- Pa eto, vidi se po tragovima kočenja. Kada je skrenuo u krivinu, on nije išao pravo nego je očešao banderu i uleteo direktno u kanal. To je puklo kao bomba tu ispred naše kuće, supruga i ja smo mislili neka eksplozija. Otpali su mu točkovi od automobila. Od jačine udarca i ograda se rasprsla. Ovo mesto ovde je strašno, prava "crna tačka". Za dve godine se dogodilo pet nereća. Evo skoro su udarili u komšijinu ogradu, pa ovde je razvaljena kapija, a eto sada i ovo. Žao mi je dečka mnogo. Ja mu znam oca, to su mnogo fini ljudi - kaže Kocić.

Meštanin sela Gornje Brijanje Dragan Ilić, kao i drugi meštani, kažu da je ta krivina izuzetno opasna, a noćas je padala i kiša tako da je kolovoz bio klizav.

- Prema onom što smo videli jutros, dečko je uleteo u kanal, a onda je nekako izašao iz njega i prevrnuo se na krov, ali su mu valjda u susret išli neki automobili. On je verovatno i njih udaruio. Onda je, tako je valjda bilo, izašao ovaj dečko koji je pokušao da pomogne vozaču "alfe", ali je naišao neki "audi" koji je njega udario, pa je i on teško povređen - rekao nam je Ilić.

U selu Draškovac svi kažu da je ovo velika tragedija zato što je Dimitrije bio radan i vredan momak.

- Eto kada hoće zlo da se desi, ono se desi. Oni su divna porodica. Bili su u inostranstvu da rade. Dimitrije je vozio kamion i iskusan je vozač. Mislim da je imao neku devojčicu, tek je život bio pred njim, rekao je jedan od njegovih komšija.

Povređeni momak koji je hteo da pomogne drugim učesnicima ovog udesa, kako nam je rečeno na licu mesta, nalazi se u Univerzitetskom kliničkom centru, a ostali lakše povređeni u opštoj bolnici u Leskovcu.

