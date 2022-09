OVAKO ĆE LALIĆA ČUVATI U SUDNICI OD BESA VELJE NEVOLJE: Posebne mere obezbeđenja ključnog svedoka protiv klana Belivuka

Srđan Lalić, svedok-okrivljeni u sudskom postupku protiv klana Veljka Belivuka i njegovih saučesnika, možda će se već sutra naći u sudnici Specijalnog suda na zakazanom ročištu protiv te kriminalne organizacije i svedočiti protiv svih optuženih s kojima je počinio monstruozna ubistva.

Datum Lalićevog svedočenja ne može sa sigurnošću da se precizira zbog njegovog zaštićenog statusa i da članovi klana ne bi znali informacije o njegovom kretanju. Da mu preti opasnost od starih "saradnika" i u sudu govori i podatak da će samo pored njega u svakom trenu biti dva čuvara.

Lalić je pre nekoliko dana prebačen iz pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu na tajnu lokaciju. Do toga je došlo na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela koji je zaključio sa Tužilaštvom za organizovani kriminal u zamenu za zatvorsku kaznu od 18 godina zbog učestvovanja u najmanje sedam zverskih ubistava sa pripadnicima kavačkog klana pod vođstvom Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja. Srđan je pristao da svedoči o tim zločinima i tako je dobio status svedoka-okrivljenog.

Lalić svedoči i zločinima u Grčkoj Osim nekoliko nestanaka i ubistava u Srbiji Lalić je govorio i o ubistvima u Atini i na Krfu u kojima su ubijena četvorica "škaljaraca" i sudbinama pucača koje su ove zločine izvršili, a koji se i dalje vode kao nestali, ali i o ulozi Zvicera u ovim likvidacijama.

- O njemu sada brinu pripadnici Jedinice za zaštitu svedoka MUP Srbije koji strahuju da će pripadnici kriminalne grupe, čiji je donedavno član bio i Srđan Lalić, znajući koliko će teško biti da dopru do njega i osvete mu se za izdaju, pokušati da mu naude u sudu. Veruje se da će eventualno doći do nekog incidenta na ročištu u kojem će se Veljini sledbenici obratiti Laliću jer će im to biti jedina šansa da mu poruče šifrovanim jezikom da su mu dani odbrojani ako se ne predomisliti u vezi s otkrivanjem detalja o zločinima klana - objašnjava izvor blizak slučaju.

Prema nezvaničnim informacijama medija, osim što će u sudnici Specijalnog suda i oko nje biti na desetine policajaca, čak dva će biti zadužena da se i centimetar ne odvajaju od Srđana Lalića.

- To govori o tome u kolikoj je opasnosti. Velja Nevolja je poznat po osvetničkoj naravi, a Lalić je svrstan u najveće izdajnike koji će verovatno znatno doprineti da se članovi klana osude na doživotnu robiju - ističe izvor iz istrage.

Lalić je u izjavi u Tužilaštvu za organizovani kriminal, podsetimo, rekao ko stoji iza ubistva investitora Mirka Kojića Koje, bivšeg policajca i kuma Marka Miljkovića, najbližeg Belivukovog saradnika, zatim nestanka i likvidacije Teodora Gaćeše, vlasnika "Pink" taksija i nestanka Miroslava Rankovića, suvlasnika pomenutog taksi udruženja.

Takođe, otkrio je i na koji način je funkcionisala Veljina kriminalna grupa, uloge njenih članova i njihovu saradnju sa crnogorskim vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom, ali i sve detalje najmanje sedam zverskih ubistava iz optužnice u kojima je i sam učestvovao.

Štiti ih 20 policajaca

Advokat Zora Dobričanin Nikodinović istakla je značaj zaštićenih svedoka u sudskim postupcima.

- Status zaštićenog svedoka se veoma teško dobija. To nije nešto što se deli šakom i kapom. Mnogi slučajevi ostali su nerasvetljeni upravo zbog toga što nisu mogli da nađu svedoka-saradnika. Značaj toga što to lice ima da kaže mora da bude veliki u tom smislu da bez toga slučaj ne bi mogao u potpunosti da bude rasvetljen. Svedoci-saradnici, inače, puno koštaju, i to je, između ostalog, razlog zašto se taj status ne dodeljuje tek tako. Osim što on lično mora da bude štićen, mora i njegova porodica da bude zaštićena, njegova kuća, njegov posao... To podrazumeva dvadesetak policajaca dnevno, kojima je plata oko 100.000 dinara, pa porezi i doprinosi još toliko... Znači, jedan svedok-saradnik košta od 30.000 do 50.000 evra mesečno - istakla je poznata pravnica.

