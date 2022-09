OTKRIVAMO! Šta se dešavalo na pripremnom ročištu ozloglašenom klanu: Porodica ubijenog Goksija RASVETLJAVA NESTANAK NAVIJAČA?

Advokati supruge Gorana Veličkovića Goksija, žrtve klana Velje Nevolje ukazali su na pripremnom ročištu ovom klanu da je Veličkovićev prijatelj Vukašin Gošović na spisku nestalih, te su doveli njegov nestanak u vezu sa ozloglašenim klanom.

Prema informacijama koje prenose mediji, na pripremnom ročištu koje je protiv ozloglašenog klana održano u julu ove godine, zastupnici porodice ubijenog navijača “Partizana” priložili su rešenje o određivanju pritvora Veličkoviću 2019. godine, a potom i rešenje o zameni pritvora merom zabrane napuštanja stana i rešenje o ukidanju te mere. Oni su u svom dokaznom predlogu na pripremnom ročištu ukazali na nove informacije koje bi znatno pomogle na sudu prilikom dokazivanja da su Velja Nevolja i Marko Mesar imali motiv da ga ubiju. Ne samo njega, već i Vukašina Gošovića kojem se gubi trag u septembru 2019. godine kad je sa, takođe jednim od nestalih mladića, Filipom Marjanovićem, krenuo u Crnu Goru.

- Ono što je takođe indikativno i veoma značajno, a može se videti uvidom u spise ovog predmeta, jeste da je tom prilikom i u tom predmetu pored Veličkovića bio lišen slobode i kao saokrivljeni se nalazio Vukašin Gošović - rekao je pravni zastupnik porodice Veličković koji je dodao i da je Gošović bio navijač “Partizana”, te i da su tokom tog postupka obojica otišli na “istok” zbog progona i torture koju su trpeli.

- Ni jedan od njih dvojice nije dočekao suđenje, nije dočekao ishod postupka zato što je najpre nestao Vukašin Gošović, a mesecima nakon toga Goran Veličković. Dakle, pod istim okolnostima su nestali obojica, ja iskreno ne znam da li je policija rasvetlila nestanak Gošovića i šta se desilo i da li se tim povodom vodi nekakav postupak, ali okolnosti da su dvojica prijatelja koji su bili pripadnici iste navijačke grupe i u sukobu sa istim licima, istom grupom navijača, jednako bili ugroženi, uplašeni za svoju bezbednost i završili svoj život na identični način. U tom smislu dalje predlažem ove dokaze i smatram da će to biti korisno za razumevanje ove situacije i za utvrđivanje činjenica u ovom postupku - navela je punomoćnica supruge Gorana Veličkovića Vesna Golubović, koja je dodala da je Veličković po izlasku na slobodu bio prinuđen da ponovo traži nelegalno da kupi pištolj, jer nije imao uslove da mu se odobri nošenje oružja.

- To ga je dovelo do Bojana Hrvatina i Vi imate kroz spise tog predmeta zapravo dokaz o činjenicama koje su prethodile i koje se savršeno uklapaju u iskaz odnosno priznanje okrivljenog saradnika ali i onaj deo iskaza njegove supruge koja je govorila o okolnostima pod kojima su oni živeli i kako su strahovali i šta se sve dešavalo. Tako da u smislu naravno to nisu činjenice koje neposredno potvrđuju izvršenje dela, ali obzrom da je reč o nespornim činjenicama skakako imaju karakter snažnih indicija i negde rasvetljavaju okolnosti pod kojima je pokojni Veličković nestao i kako je stradao i smatram da sve to može biti korisno za ovaj predmet - navedeno je na pripremnom ročištu.

