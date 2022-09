MRTVU BEBU JE 2 DANA DRŽALA ISPRED KUĆE: Užas u Čenti šokirao je Srbiju, a evo kakva KAZNA preti majci

Meštani Čente su u šoku nakon saznanja da se njihova komšinica L. J. (32) porodila u porodičnoj kući u Ulici Zmaj Jovina 22 i da je dva dana kasnije njena beba nađena mrtva u plastičnom bazenu na naduvavanje!

Prema prvim informacijama, nakon dojave, u kući L. J. nađeno je telo bebe muškog pola, koje je bilo umotano u peškir i stavljeno u kutiju ispred njene kuće.

Majka bebe policiji je rekla da je rodila mrtvo dete.

Ona, inače, živi u kući sa dvoje dece iz dva braka, dvanaestogodišnjim sinom i dvogodišnjom ćerkicom.

– Niko od komšija do tog dana nije ni znao da je L. J. trudna, a komunicirala je sa njima. Ona je malo punačka osoba, pa na to nismo obraćali pažnju. Bila je malo čudna, a slabo je izlazila na ulicu. Jedino su je viđali da izlazi uveče. Možda nije ni išla kod lekara. Priča se da je otac mrtve bebe otišao u Nemačku – rekla je jedna meštanka.

OTAC JOJ UGLEDAN ČOVEK

Sve se otkrilo kada je L. J. u ponedeljak krenula da vodi sina na kontrolu u jednu kliniku u Beogradu.

– Krenula je sa decom i kod zelene kuće joj je pozlilo. Sin ju je tada preplašenim glasom upitao: „Mama, šta ti je?”, a ona mu je odgovorila da će sve biti dobro i nakon nekoliko minuta nastavila da ide niz ulicu – ispričao je jedan komšija. On je naveo da poznaje oca L. J., koji je šef menze na Dunavcu.

– Otac joj je ugledan, miran i pošten meštanin Čente. Bio je svojevremeno i član saveta mesne zajednice u selu, a osim L. J., ima stariju ćerku i mlađeg sina – dodao je on.

NALOŽENA OBDUKCIJA

Inače, za događaj se saznalo kad je majci, koja se sama porodila kod kuće, prethodno krijući trudnoću jer otac deteta to nije želeo, pozlilo u autobusu.

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu naložilo je obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti bebe, a majka je zadržana na lečenju u bolnici u Beogradu.

Prema rečima meštana, ne znaju u kakvom je stanju L. J.

Ukoliko se pokaže da je L. J. počinila čedomorstvo, preti joj kazna zatvora od šest meseci.

– Visina kazne zavisi od toga da li je to uradila sa umišljajem, da li je bila u postporođajnoj depresiji. Majka će biti podvrgnuta neuropsihijatrijskom veštačenju kako bi se utvrdilo da li je to svesno uradila ili je bila u promenjenom obliku svesti zbog porođaja. Ako je to učinila u postporođajnoj depresiji, onda će biti upućena na lečenje. Ukoliko je krila trudnoću i svesno ubila dete, onda će dobiti težu kaznu – objasnila je za advokat Mila Č. Janković.