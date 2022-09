'DVOJE DECE U TRENU OSTALO BEZ OCA! TAJ ČAMAC MU JE BIO ŽIVOTNA ŽELJA!' Komšije o Ivanu koji stradao u gliseru s devojkom Martom

U teškoj nesreći koja se sinoć dogodila na Dunavu u Grockoj, poginuli su Ivan J. (38) i Marta A. (37), dok su Nataša R, Milica B. i Nemanja G. prevezeni sanitetskim vozilom iz Grocke na VMA radi ukazivanja lekarske pomoći.

Kod njih su konstatovane lake telesne povrede. Drugo Osnovno javno tužilaštvo je preuzelo slučaj.

Ivan J, koji je nastradao sa devojkom Martom A. u nesreći gliserom koja se dogodila na Dunavu kod Grocke, imao je dvoje dece iz prvog braka ispričale su komšije.

Kako oni kažu za Kurir reč je o jednom finom i veoma vrednom čoveku.

- Kada smo saznali šta se dogodilo ostali smo u šoku. Ivan je dobar čovek koji je držao prevozničku firmu. U selu imamo veliku pekaru i njegova firma razvozi hleb svuda po okolini - pričaju komšije i dodaju:

- Ivan ima dvoje dece iz prvog braka, ali su se supruga i on razveli. Koliko smo čuli, on je našao devojku posle toga i sa njim je bio i na gliseru kada se dogodila nesreća.

Komšije tvrde da je Ivan voleo da putuje.

- Kad nije radio voleo je da putuje. Kupio je taj gliser, to mu je bila želja i sad je na njemu nastradao. Išao je na more gliserom i tamo je provodio vreme. Njegova majka brinula je o deci kad on nije bio tu - rekle su komšije.

