OGLASIO SE PRIJATELJ POGINULUH KOD ALEKSINCA: Vest o jezivoj tragediji ožalostila Vladičin Han

Muzičar Milan Mića Petrović, prijatelj izginulih ljudi, kaže da je vest o tragediji ožalostila čitav Vladičin Han.

- Odlično se znamo, bavimo se muzikom, uspešni smo u tome, ja sam sa mojim orkestrom bio i pobednik u Guči. Sa Daliborom sam odrastao, zajedno smo učili da sviramo, bili smo i u istom orkestru više puta, kod Bojana Ristića, Bojana Krstića, Stojana Krstića…. On je svirao bas, bio je jako dobar pa kada sam ja osnovao svoj orkestar, povremeno sam ga angažovao. Srce mi se slama, sav sam naduven od plača otkako sam čuo šta im se desilo – priča Petrović.

Prema njegovim rečima, oni su se iz Vojvodine vraćali kući u Vladičin Han.

- Svirali su na svadbama i oko dva sata iza ponoći su krenuli kući. Čuo sam da su se dvoumili da li da krenu ili ne, jer su bili umorni, pa su ipak odlučili da pođu. Neposredno pre nesreće zaustavili su se u jednom motelu, tu su popili kafu. Dalibor, koji je do tog mesta vozio se požalio da je umoran, da mu se spava pa ga je na mestu vozača zamenio Stanislav. Dalibor je po svemu sudeći spavao u trenutku nesreće. Strašno je to što im se desilo, bio sam kod porodica, strašno je tamo, kuknjava, žalost, ma srce mi se cepa. Dalibor ima dva odrasla sina iz vanbračne zajednice, i još dve ćerkice sa drugom ženom koja je trudna. Stanislav se oženi pre par godina, on nema dece. Mnogo nas je pogodila njihova smrt, bili su dobri ljudi, otišli da zarade za svoje porodice i izginuli – kazao je uznemireni čovek.

Podsećamo, u saobraćajnoj nesreći kod Aleksinca život su izgubila braća trubači iz naselja Poljana u Vladičinom Hanu.

U udesu je učestvovalo putničko vozilo "fijat punto" beogradskih tablica i teretno vozilo stranih registarskih tablica.

Troje povređenih prevezeno je u KC Niš i dijagnostika je u toku. Svi primljeni pacijenti su, kako saznajemo iz Kliničkog centra Niš, svesni, komunikativni i stabilnih vitalnih parametara. Prema rečima lekara koji ih je primio u UC Niš, najstariji među njima, muškarac rođen 1983. godine, ima hematom iznad levog očnog kapka i prelom vilice, zbog čega je odmah upućen maksilofacijalnom hirurgu.

Autor: