VOĐA NAVIJAČA ZVEZDE UBIJEN U SAČEKUŠI ISPRED KUĆE: Terorisali grad, a OVO je bio motiv likvidacije! Pucali mu u potiljak

Na današnji dan pre sedam godina u novosadskom naselju Veternik ubijen je Aleksandar Roganović. Vođa Zvezdine navijačke grupe likvidiran je u 1.35 sa nekoliko hitaca iz pištolja. U pucnjavi je ranjena i jedna devojka, a ranjeni Roganović je prevezen u Klinički centar Vojvodine, gde je ubrzo preminuo.

Milivoju Vučkoviću iz Novog Sada izrečena je kazna od 15 godina zatvora zbog ubistva Roganovića i nošenja oružja, a Jovan Perišić osuđen je na 14 godina za nošenje oružja i pokušaj teškog ubistva. Perišiću se sudilo u odsustvu, jer je u bekstvu i za njim je raspisana crvena poternica. Ove kazne potvrdio je Apelacioni sud u Novom Sadu.

Roganović je likvidiran u "sačekuši" ispred svoje kuće u Veterniku. Vučkovića i Perišića optužnica je teretila da su sačekali Roganovića u blizini njegove kuće sa namerom da ga ubiju. Perišić je bio maskiran "fantomkom" i naoružan automatskim pištoljem, a Vučković je imao revolver.

Kada je naišao Roganović, s njim su se svađali, a onda je Perišić, kako se navodi u optužnici, ispalio hitac, koji je prošao kroz roletnu komšijske kuće i ranio devojku. Roganović je pokušao da pobegne, trčeći u svoje dvorište, ali su ga njih dvojica sustigla, a Vučković mu je pucao u potiljak.

U KC Vojvodine Roganović je stigao sa teškim povredama glave, pa lekari nisu uspeli da sačuvaju njegov život.

Hapšenje kod crkve

Aleksandar Roganović uhapšen je u februaru 2015. godine kod Uspenske crkve kada je kod njega pronađen pištolj. Tada su privedeni S. Z. (20), Aleksandar Roganović (21) i D. P. (21), svi od ranije poznati policiji po mnogobrojnim krivičnim delima.

Policija je ove mladiće dovodila u vezu sa organizovanom grupom navijača iz Novog naselja koja se bavi različitim kriminalnim radnjama, uglavnom trgovinom narkoticima. Roganović je navodno bio jedan od osmorice mladića koji terorišu grad. Oni su pripadnici jedne od dve "bande" koje su bile odgovorne za veliki broj krivičnih dela u gradu.

Imena članova ove grupe ponavljaju se u svakom većem incidentu, zbog kojih je Novi Sad tada prozvan Bejrutom. U okršaje idu naoružani pištoljima, noževima, bejzbol palicama, štanglama, za napad na protivnike, a to su sve frakcije navijačkih grupa FK Vojvodina, ne biraju mesta.

"Ubio si nam sina, ubio si život u nama" "Ubio si nam sina, ubio si život u nama, ubio si i nas. Uništio si nas" obratila se Milivoju Vučkoviću, na kraju jednog od suđenja, majka ubijenog Aleksandra Roganovića. Ni Aleksandrov otac Radivoje nije mogao da ostane miran, susrevši se prvi put od ubistva svog sina sa Vučkovićem. U sudnici su i on, a posebno žena u više navrata plakali. A prilikom izvođenja i otac je tiho nešto dobacio osumnjičenom, koga je zatvorska straža izvela brzo van sudnice.

Motivi obračuna nisu navijački, već je reč o borbi za narko - tržište. Lojalni su među sobom i nikad neće izdati saučesnike. Da bi dokazali da nisu drukare, svaki od njih posle privođenja traži da ponese primerak svoje izjave date policiji.

Pucao ispred kladionice

S. Z. (19), J. P.(19), Aleksandar Roganović (21) i S. N. (20) bili su najbolji drugovi i vođe grupe navijača Crvene zvezde iz Novog naselja (NN CZ). Najaktivnija četvorka među kojima je bio i Roganović ima iza sebe 30 krivičnih dela.

U svoju odbranu, tokom suđenjam Vučković je rekao da nije bio u Novom Sadu kad je ubijen Roganović, ali su njegov iskaz opovrgli svedoci.

- Ne priznajem izvršenje krivičnog dela. Ja sam tada bio na Kosovu, odnosno u Kosovskoj Mitrovici od 15. septembra. Na Kosovo sam otputovao 14. septembra, jer me je sestra nazvala dok sam bio u Centru za socijalni rad, kome sam morao da se javljam, da mi kaže da me je tražila policija. Došao sam kući, spakovao se i odlučio da idem na Kosovo da se tamo malo smirim. Mislio sam da me policija traži zbog krivičnog dela koji sam počinio ispred kladionice - rekao je Vučković, pokušavajući da se priseti tačnih datuma.

On je smo nekoliko dana pre ubistva Roganovića, pucao ispred jedne kladionice u novosadskom Novom naselju. Prethodno je pokušao da stavi u promet falsifikovanu novčanicu od 500 evra. Uhapšen je bio, ali nakon privođenja tužilaštvu pušten je da se brani sa slobode za izazivanje opšte opasnosti i falsifikovanje novca.

