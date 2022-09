'TERORISTI PREKO MEDIJA SAZNALI ZA UPAD I UBILI TAOCE!' Radulović o 'Minhenskom masakru' koji je promenio sve EVO KAKO JE TO IZGLEDALO

Nedavna talačka kriza na Karaburmi srećno je okončana. Policijski pregovarači su smirili otmičara koji se na kraju i predao.

Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs, podsetio je na događaj zbog kog mediji moraju biti oprezni kada su u pitanju talačke krize.

- Mediji kada izveštavaju o talačkim krizama, postoje mere kako se ne bi ugrozila sama operacija niti život čoveka kojem je do juče bio nož pod grlom. Tu možemo da se setimo one čuvene operacije 1972. godine kada su teroristi oteli izraelske sportiste i kada su u tom nespretnom izveštavanju terororisti pratili putem medija tu samu akciju nemačkih specijalaca na kraju su znali šta se dešava. Tada su stradali čak 11 izraelskih sportista i to je jedna od najtragičnijih akcija spašavanja u tom momentu. Upravo zbog toga većina odgovornih medija pazi šta izveštava - rekao je Radulović.

Podsetimo, Minhenski masakr se dogodio tokom 5. i 6. septembra 1972. na Olimpijskim igrama u Minhenu. Tada je 8 palestinskih terorista iz organizacije „Crni septembar“ ušlo u zgradu gde su bili smešteni izraelski atletičari i ubili dvojicu a devetoro držali kao taoce za vreme akcije. Svi taoci su ubijeni tokom kontroverzne akcije nemačke policije u pokušaju da ih spasu. Od osam terorista, petorica su ubijeni tokom akcije spasavanja, dok su trojica uhapšeni i predati Libiji malo manje od dva meseca posle napada.

Kako se napad odigrao

Prema izveštajima medijskih izvora, napad je počeo u 4:30 sati, 5. septembra 1972. godine. Pet članova terorističke grupacije „Crni septembar“ je u 4:10 preskočilo dva metra visoku ogradu koja je bila postavljena oko Olimpijskog sela. Bili su obučeni u sportske trenerke i nosili sportske torbe u kojima je bio arsenal oružja. Pomogli su im američki sportisti koji su se u isto vreme vraćali u selo, misleći da pomažu sportskim kolegama.

Nakon ulaska u selo, našli su se sa još trojicom i krenuli ka zgradi gde je bio smešten izraelski tim. Teroristi su onda uz pomoć ukradenih ključeva ušli u apartmane koje su koristili Izraelci.

Buku na vratima je čuo Josef Gutfrojnd, izraelski rvački sudija. Kada je krenuo da ispita šta se dešava, video je da se vrata prvog apartmana otvaraju. Pokušao je da spreči upad terorista u apartman tako što je svojim telom blokirao ulaz. Ostale članove izraelskog tima je probudio tako što je vikao da pobegnu iz apartmana. Tokom nastalog haosa, dva člana izraelskog tima su uspeli da pobegnu a još petorica sportista, dva doktora pri timu kao i šef izraelske delegacije Šmuel Lalkin su uspeli da se sakriju.

Nakon ulaska u apartman, teroristi su počeli da prebacuju sve sportiste iz jednog apartmana u drugi. Tom prilikom je Moše Vajnberg, rvački trener, pokušao da napadne teroriste kuhinjskim nožem ali je upucan i ubijen. U isto vreme je i dizač tegova, Josef Romano napao i povredio jednog od Palestinaca pre nego što je ubijen rafalima ispaljenih iz automatskog oružja. Teroristi su ostali sa 9 taoca: Josef Gutfrojnd, David Berger, Mark Slavin, Jakov Springer, Zev Fridman, Amicur Šapira, Eliezer Halfin, Keat Šor i Andre Špicer.

Autor: