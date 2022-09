Osumnjičeni za ubistvo u Zemunu danas pred tužiocem - Komadom drveta SMRSKAO ŽENI GLAVU, nos i usta joj vezao

Muškarac S.D. (33) danas će izneti odbranu pred tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je u nedelju komadom drveta supruzi S. S. (27) smrskao glavu.

Nesrećna žena nađena je u stanu sa povredama na lobanji, ali i sa povezom na nosu i ustima. Sumnja se da je S.D. to uradio kako se zlostavljanje žene ne bi čulo, ali i da ne doziva pomoć.

- On je nakon ubistva pobegao iz stana sa dvojicom sinova. Ubrzo je priveden, a deca su predata Centru za socijalni rad. Telo nasrećne žene našli su lekari Hitne pomoći koji su došli po pozivu stanovdavca- kaže naš sagovornik istrazi.

Telo nesrećne žene prevezeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Prema rečima komšija, ubistvu je prethodila svađa. Oni tvrde da je S.D. bio ljubomoran na suprugu. Međutim, niko nije ni pomislio da može da joj naudi.

S.S. je 22. žena po redu koja je ubijena u Srbiji u porodičnom nasilju.

- Žena treba da prijavi nasilje ukoliko je to moguće. To nije imperativ, jer nema se uvek uslova za to. Nikada, pogotovo po manjim mestima, ne znate ko koga poznaje. Ali, ako ima drugaricu, sestru, blisku komšinicu, to treba reći. Onda se stvara krug ljudi koji će joj pomoći kada treba pomoć. Ako nemaš podršku, nemaš ni gde da odeš. Majke često ne prihvataju svoje ćerke. Češće će da prihvate sinove i njegovu porodicu, jer to im je prezime, slava. Ali ćerku ne, ona je tuđa sreća, ona se udala, ona je izabrala partnera i onda će biti: "Ti si ga birala, evo ti ga sad". Imali smo i te primere kada majka kaže ćerki da može da se vrati, ali bez njegove dece. Šta to znači? Možeš da se vratiš, ali decu ostavi nasilniku? - rekla je za "Telegraf.rs" Vesna Stanojević iz Sigurne kuće.