STAVIO MI RUKU NA KOLENO I POVLAČIO KA MEĐUNOŽJU: Zbog seksualnog uznemiravanja dve studentkinje optužen profesor s Arhitektonskog

Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Vladimira Parežanina zbog sumnje da je polno uznemiravao dve studentkinje koje su odlučile da ga krivično gone.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog Prvom osnovnom sudu protiv Vladimira Parežanina, profesora na Arhitektonskom fakultetu, zbog izvršenja dva krivična dela polnog uznemiravanja.

Tužilaštvo je sudu predložilo da profesora proglasi krivim i izrekne mu uslovnu osudu na taj način što bi ga osudio na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, s rokom provere od dve godine.

Povreda dostojanstva

- Okrivljenom je stavljeno na teret da je krivično delo izvršio na taj način što je od novembra 2021. do 20. maja ove godine polno uznemiravao oštećene A. T. i M. D. na taj način što je primenio verbalno, neverbalno i fizičko ponašanje koje predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje je izazvalo strah i stvorilo ponižavajuće i uvredljivo okruženje oštećenih - saopšteno je iz Prvog tužilaštva.

Onlajn predavanja

Pornografska fotografija

Studentkinje koje su saslušane kao svedoci, kako Kurir saznaje, ispričale su da su se i starije generacije studenata žalile na profesora. Navodno, od kolega je jedna od njih čula i da je, dok su bila onlajn predavanja na fakultetu, profesor u toku predavanja pustio fotografiju pornografske sadržine.

Podsetimo, Parežanin je na saslušanju negirao navode studentkinja, tvrdeći da nikada nije polno uznemiravao učenice. Međutim, dve devojke su do detalja opisale zbog čega su se osećale uplašeno i poniženo.

Studentkinja A. T. (23), kako Kurir saznaje, ispričala je u tužilaštvu da ju je profesor neprimereno dodirivao po butini.

- Početkom maja, oko 15 sati, sedela sam na simsu prozora ispred kabineta 236 na Arhitektonskom fakultetu i čekala profesorku čiji je kabinet pored. Naišao je profesor Parežanin, prišao mi je blizu, bila sam ka njemu okrenuta licem. Poželeo mi je dobar dan, a potom svoju ruku spustio na moje koleno i zadržao je nekoliko sekundi. Potom je počeo da je povlači naviše ka međunožju i kada sam videla šta radi, odgurnula sam ruku - navodno je ispričala A. T. i dodala da je dvadesetak dana kasnije na istom mestu srela profesora.

Gledao me u oči

- Kada je naišao, razgovarao je telefonom, ali je zastao, gledao me u oči i mazio po kosi. Kada mi je dodirnuo lice, uzela sam svoje stvari i krenula niz hodnik, a on mi je dobacio: "Uvek ideš ranije." Osećala sam se uplašeno zbog ponašanja profesora, njegov pogled i dodir su imali seksualnu konotaciju - ispričala je ona.

Jedna odustala

Nije se pridružila gonjenju

Profesora Vladimira Parežanina prijavile su, podsetimo, tri studentkinje i predložile njegovo krivično gonjenje. Međutim, tokom dokaznog postupka jedna od njih je povukla predlog, dok su se dve pridružile krivičnom gonjenju i opisale da njegovo ponašanje smatraju neprimerenom seksualnom konotacijom "jer je u poziciji profesora, koji može otac da im bude".

- Zaprećena kazna kada su oštećene punoletne osobe je novčana ili zatvor do šest meseci. Po zakonu, da bi bio krivično gonjen, oštećena mora da stavi predlog za krivično gonjenje - objašnjava sagovornik Kurira i objašnjava da u konkretnom slučaju nije bilo sile niti pretnje, već je polno uznemiravanje povredilo dostojanstvo i izazvalo uznemirenost oštećenih, zbog čega je i zaprećena kazna, uslovno rečeno, blaža.

I M. D., koja je odlučila da goni profesora, ispričala je da je i od studenata starijih generacija čula da je profesor dodirivao studentkinje i da je jednu, dok je držao ruku na njenoj butini, pitao: "Hoćete li da se napalite ako vam povučem ruku nagore?"

Neprijatnost

- Krajem novembra 2021. u sali u kojoj je držao predavanje prošao je pored mene i pomazio me po glavi. Mesec dana kasnije u sali je prošao pored mene, pogledao me u oči i pomazio po ramenu. Osetila sam se neprijatno. U maju, u popodnevnim časovima, sreli smo se na hodniku. Prišao mi je s leđa i obgrlio me oko vrata, iznenadila sam se i odskočila, ali se profesor nije udaljio, niti je sklonio ruku. Njegova glava je praktično bila priljubljena uz moju, da sam se okrenula ka njemu, bukvalno bih ga poljubila koliko je bio blizu. Osećala sam njegov dah na svom vratu - ispričala je M. D., koja je prenela i svoje zapažanje kako je studentkinje gledao u zadnjicu.