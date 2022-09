ZVICEROV BRAT VUKAO KONCE NA KRFU I U ATINI?! Radoje Živković, koji je uhapšen zbog Vukotića, povezan i sa drugim zločinima u regionu

U ubistvu Jovice Vukotića, vođe "škaljarskog klana",, u Istanbulu osmog dana septembra ove godine, učestvovalo je 12 osoba, najviše crnogorskih državljana.

Pored Nikšićanina Radoja Živkovića, brata od tetke Radoja Zvicera, navodnog vođe "kavačkog klana", iza rešetaka je i Zdravko Perunović, kao i nekoliko srpskih i turskih građana.

Lisice osumnjičenima su stavljene 16. septembra, a policija je do njih došla na osnovu analize snimaka sa nadzornih kamera, kao i obaveštajnih podataka. Pretresom objekata koje su koristili osumnjičeni, pronađeno je dvadesetak lažnih ličnih dokumenata (ličnih karata i pasoša), kao i dva komada oružja za koja se sumnja da su korišćeni prilikom oružanog napada na Vukotića.

Pravo iznenađenje bilo je hapšenje Živkovića, visokopozicioniranog pripadnika "kavčana", koji je prema dostupnim informacijama, a o čemu su "Novosti" već pisale, bio glavni organizator ne samo Vukotićevog već i mnogih drugih smaknuća.

- Zvicer, koji je, kako se sumnja, glavni finansijer svih tih likvidacija, najviše poverenja je imao u Živkovića, jer su i bliski rođaci - navodi naš sagovornik blizak istrazi. - Prema dostupnim informacijama, on stoji iza ubistava u Atini, na Krfu, ali i otmice i smaknuća Mileta Radulovića Kapetana, koga su namerno držali u životu nekoliko nedelja kako bi namamili i druge ljude i na najzverskiji način ih kidnapovali i ubijali.

U dostupnim spisima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Crne Gore navodi se da je Živković na zaštićenoj aplikaciji "Skaj" imao PIN kodove AJKV8E i I3KNG8 i preko njih komunicirao sa ostalim pripadnicima grupe i slao svoje fotografije, kako bi dokazao da je on iza tih "šifri". On, pored ostalog, poseduje i pasoš Ukrajine, gde se, sve do otpočinjanja sukoba, i krio.

Specijalno državno tužilaštvo daje i detaljan "opis" Zdravka Perunovića, koji je, takođe sada uhapšen, a za koga se navodi da je jedan od najbližih ljudi Radoja Živkovića.

- Perunović izvršava naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije, zajedno sa drugim pripadnicima grupe, ubija osobe, koje su organizatori odredili da budu likvidirani, fizički zlostavlja članove suprotstavljenih kriminalnih ekipa u cilju dobijanja informacija od interesa za kriminalnu organizaciju kojoj pripada - navodi se, pored ostalog, u spisima SDT Crne Gore.

Crnogorska policija je za Živkovićem raspisala poternicu, okrivljujući ga i za ubistvo Barana Damira Hadžića i Adisa Spahića. Oni su livkidirani u jednom vikend-naselju kod Spuža, a sumnja se da su namamljeni preko Mileta Radulovića Kapetana, koji je kidnapovan nešto ranije. Tog istog dana, u Beogradu je usmrćen Lazar Vukićević, za čiju je otmicu, opet, kao mamac poslužio Radulović.

Pored Živkovića, prema spisima SDT, kao direktni izvršioci ovih zločina okrivljeni su i Veljko Belivuk, Marko Miljković, Nebojša Janković i još neki članovi njihove kriminalne grupe.

Kada je reč o organizaciji ubistva na Krfu, gde su likvidirani Baranin Alan Kožar i Užičanin Damir Hodžić, posredstvom međunarodne pravne pomoći stigli su podaci da je u glasovnim i tekstualnim porukama Radoje Živković iznosio sve informacije vezane za taj zločin. Sugerisao je i kako da se dođe do članova grupe ubijenog Baranina, odnosno kako da preuzmu vođstvo nad njegovom kriminalnom ekipom.

Ista ekipa se dovodi u vezu i sa ubistvima Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, januara 2020, posle čega je, prema operativnim podacima bezbednosnih službi, Jovica Vukotić preuzeo kompletno vođstvo nad "škaljarcima".