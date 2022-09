GODIŠNJICA ZLOČINA KOJI POTRESAO SRBIJU - Stigli poslednji dokazi protiv Gorana Džonića: Đokiće SPALIO I ZAKOPAO

Vlasnik menjačnice Goran Đokić iz Aleksinca, njegova supruga Gordana i ćerka Lidija svirepo su ubijeni 26. septembra prošle godine, istraga nezapamćenog zločina i dalje traje, a optužnica protiv glavnoosumnjičenog Gorana Džonića još uvek nema u Višem sudu u Nišu.

U pritvoru su trenutno on i njegov sin Stefan iako do sada istraga nije našla nijedan dokaz koji bi ukazivao na to da je znao eventualne planove oca, a ima i alibi za kritičnu noć 26. na 27. septembar.

Miroslav Ristić, zastupnik Stojanke Đokić, majke pokojnog Gorana kaže da ne vidi više razloga da se optužnica ne podigne odnosno da Viši sud ne potvrdi navode tužilaštva.

- Stigli su najnoviji rezultati dnk veštačenja sa nekih kutija, poklopaca, lepljive trake koje je tražio deo odbrane i na njima je detektovan jedan biološki materijal Gorana Džonića. To su posebno veštačene stranice kutije. Po ovom najnovijem spisu iz suda koji su dobili advokati, nema Stefanovog biološkog materijala. Uzeta je i izjava policajaca koji su vršili pretres, ali to je bila neka administrativna nedoumica. Sa ovim poslednjim veštačenjem kutija i drugih predmeta od strane Sudske medicine, obavljena je poslednja radnja tražena u istrazi tako da ja ne vidim razloga da se optužnica ne podigne. Istina, možda tužilaštvo ima saznanja koje ja i ostali advokati nemamo, ali u svakom slučaju uskoro očekujem podizanje optužnice - kaže Ristić.

U veštačenim stranicama od kutije koje su veštačene je verovatno bio smešten novac.

Advokat Filip Domazet koji brani Stefana i Milana Džonića napominje da protiv njegovih branjenika ne postoji "ama baš nijedan dokaz" da su u bilo čemu učestvovali.

Pritvor je nedavno produžen Goranu i Stefanu Džoniću. Uložio sam žalbu za Stefana koji zaista ni po jednom osnovu nije kriv - rekao nam je Filip Domazet, branioc Milana i Stefana Džonića,

Njihov otac Goran je glavnoosumnjičeni da je 26./27. septembra oteo, ubio i zapalio Gorana (57), Gordanu (56) i Lidiju (25) Đokić. Milan Džonić za koga je dokazano da nije imao nikakve veze sa zločinom je ukinut pritvor, ali proces proces protiv njega još uvek traje. Očekivalo se da na slobodu pušten i Stefan Džonić, ali to se nije dogodilo.

Džonić je navodio imena sinova u ispitivanjima, ali je koristio jezičke zavrzlame. Na primer, na pitanje "ko je iskopao plitku rupu gde sakriven novac", Džonić je odgovarao: "možda sam ja, možda su moji sinovi" i slično. Zato su se ovi momci našli u pritvoru.

Tragovi biološkog materijala Gorana Džonića su nađeni na pištolju kojim je moguće bilo izvršiti ubistvo, snimljen je navodno kamerama te kritične noći kako vozi "pasat" u vlasništvu porodice Đokić, a njegov dnk se nalazi i na novcu koji je nesumnjivo bio u automobilu. Do sada je nađeno 43.000 evra i to deo na Džonićevom placu gde je izgrađena kuća za Stefana i u garaži ove porodice.

Kako saznajemo, Goran Džonić i dalje ne priznaje da je bio egzekutor ubistva. On je ranije za to okrivio braću Milošević iz sela Moravac, a koji su poznati pod nadimkom Jojke, rekavši da je po njihovom nalogu samo pratio Đokiće, ali pre dva meseca je priznao da je sve to izmislio tako da je jedino on ostao povezan sa ubistvom.

U kući Đokića pre par dana kažu da je baka Stojanka, Goranova majka, loše, da tuga ne bledi.

Ne verujemo šta nas je sve ovo snašlo zato i nemoj da me slikate. Više ni ja ne znam šta da mislim. Provela sam s Lidijom poslednje te trenutke u mojoj sobi, pričali smo o svemu i svačemu, smejali smo se nešto. To dete je bilo cvet familije. Ona i kad dođe, bilo gde da ide, svakome donese poklon... Jednostavno, cela porodica za primer. Sutra ćemo da vidimo kada ćemo da odemo do groblja - kazala nam je ranije Verica Đokić, snaja ubijenog Gorana Đokića.

Baka Stojanka je navela da se "sve to se izdogađalo zbog prokletih para".

Bili su tu na ručku kod nas, ručali smo, i oko ponoći, oni bi da krenu. Ispraćam ih na kapiju i moja Likica mi kaže da obavezno dođem – ispričala je tada baka Stojanka.

Te noći, 27. septembra Đokići su bili kod majke Stojanke i oko ponoći su krenuli za Aleksinac koji je na par kilometara od Moravac. Tu im se gubi svaki trag. Prva potraga je išla tim putem, čak su postojala i tvrđenja da su ih snimile kamere s jedne perionice automobila. Ispostavilo se da to nije tačno, već da ih je ubica primorao da se odvezu do mesta Dudine bare gde su ubijeni i spaljeni. Goran Džonić im je bio i na sahrani, pozlilo mu je, ali su svi mislili da je zbog dijabetesa.

Tela su nađena 2. oktobra kao i spaljeni "pasat" kod separacije s peskom između sela Trnava i Tešica. Čekalo se više od dve nedelje kada je navodno jednom rođaku Goran Džonić bio da vrati 10.000 evra. Na prvom saslušanju, on je počeo da priznaje delove ovog monstruoznog ubistva, ali ne i da je direktni ubica.