'PRAVILA JE GIBANICU KADA JE SA ROBERT SA VRATA UZEO NOŽ I IZBO JE' Prijateljica Ljiljane koju je bivši suprug ubio progovorila o stravičnom zločinu

Ljiljana Velimirović (54), koju je na brutalan način usmrtio bivši suprug Robert (58), sahranjena je juče na Kerskom groblju u Subotici.

Drugarica stradale žene, Franciska Adamov, u svojoj potresnoj ispovesti za Nova.rs kaže da još ne može da poveruje da njene drugarice nema.

- Ne mogu još da poverujem da je mrtva, da se više nikada nećemo čuti. 22 godine smo se družile, bile smo i više od prijateljica, kao rođene sestre. Toliko sam tužna - započinje svoju ispovest drugarica preminule subotičanke.

Kako kaže, Ljiljana je imala je veliko srce, svakome je pomagala i nikada nikome ružnu reč nije rekla.

- Ona me je hranila kada sam bila u bolnici, kada su me izneli iz šok sobe. Ona je došla i donela mi kuvanu hranu, čuvala me je i hranila. Ja to ne mogu da izbacim iz glave - kroz suze navodi Franciska.

Kako dalje navodi, sa Ljiljanom se čula nekoliko dana pre nego što je na monstruozan način lišena života.

- Ćerka Kristina živi u Engleskoj, na fakultetu je. Stigla je dan pred sahranu, čule smo se. Dobila je stipendiju nedavno i baš 10. septembra se vratila na studije posle odmora. Tada mi je Ljiljana poslala glasovnu poruku kada ju je ispratila i rekla kako ćemo se neki dan videti i popiti kafu i čašu crnog vina. Htele smo da proslavimo što je njena ćerka dobila stipendiju, ali je naše slavlje okončao Robert - jedva uspeva da izusti pa dodaje da je nekoliko puta preslušala Ljiljaninu poruku nakon zločina jer još ne može da poveruje šta se dogodilo.

Kako dodaje, drugarica joj se jeste žalila na Roberta ranije.

- Konstantno ju je vređao, psovao, pretio joj je. Jednom ju je uhvatio za vrat, ali ne znam da li ju je tukao, o tome mi nije pričala. Rekla sam joj: „Idi Ljiljo, ti barem imaš gde. Idi kod mame sa ćerkom. Nemoj da trpiš“. Ne sećam se pre koliko su se razveli, ima nekoliko godina - ističe Franciska pa dodaje da je Robert bio preke naravi i opasan kada je pijan.

Franciska Adamov za Nova.rs ističe da joj je baš pre mesec dana ubijena Ljiljana govorila o svom odnosu sa bivšim mužem.

- Rekla mi je da joj je odnos sa Robertom drugarski, bolje nego kada su bili u braku. U kontaktu su bili samo zbog ćerke, a viđali su se samo na nekim zajedničkim okupljanjima kao rođendan deteta i slično - navodi ona.

Takođe, ona ističe da jeste istina da je Ljiljanina majka Ljubica otvorila vrata bivšem zetu.

- Ljiljana je bila u kuhinji, pravila je gibanicu. Njena mama je pustila Roberta koji je pravo sa vrata uleteo u kuhinju, dograbio kuhinjski nož i dva puta ubo Ljiljanu. Ljubica je jako potresena, ubio joj je jedinicu pred njenim očima. Odmah je pala. Vrištala je. Komšinice su došle da pomognu, ali je Robert već pobegao, a za Ljiljanu je bilo prekasno - kroz suze navodi sagovornica pa dodaje:

- Nije moje da sudim, ali kada sam čula da je on u pritvoru, prvo sam shvatila da je on živ, a onda da bi njega trebalo staviti na trg, pa da mu narod sudi. Verujem u sudstvo, da će ga osuditi kako treba i da će dobiti ono što zaslužuje - zaključila je drugarica ubijene Ljiljane.

Podsetimo, Robert Velimirović (58), Subotičanin osumnjičen da je ubio bivšu suprugu Ljiljanu Velimirović (54), saslušan je dan nakon što je uhapšen i dva dana nakon što je počinio krivično delo ubistvo tako što je Ljiljanu Velimirović uboo nožem u leđa i vrat. Rešenjem suda određen mu je pritvor od 30 dana zbog opasnosti od bekstva, zbog mogućeg uticaja na svedoke događaja, zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela kao i zbog uznemirenja javnosti.

