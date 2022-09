'UHVATI GA NEKO LUDILO I PRETVORI SE U ĐAVOLA' - Oglasio se otac ubice iz Golupca: Davio me je pre četiri dana, jedva sam povratio vazduh

Moj je život zagorčan do kraja života. Nisam dobro. Ne smem da izađem iz kuće od sramote i stida jer sam otac ubice. Sve sam u životu dao za njega, nisam ovo zaslužio.

Ovim potresnim rečima počinje svoju ispovest Uglješa Mišić (52) iz Bariča kod Požarevca čiji je sin Aleksandar (25) sinoć ašovom ubio komšiju Dragoslava Stevića (62).

Neutešni čovek govori da je sve u životu je dao za sina, bivšu ženu i ćerku, a zauzvrat je ostao sam i bez igde ičega.

- Mene je i žena ostavila zbog njega, a ćerka je sa njom. Moj sin je veliki problem. Pre četiri dana me je hvatao za gušu i davio me. Počeo sam da gubim dah i nekako sam uspeo da se dokopam čaše na stolu. Njom sam udario Aleksandra po glavi i tek tada me je pustio. Jedva sam povratio vazduh. Još imam masnicu i ogrebotinu na glavi od toga - objašnjava Uglješa drhtavim glasom.

Kako dodaje, juče, kada se dogodilo ubistvo, skoro ceo dan je proveo u šumi.

- Sekao sam drva za zimu. Kada sam došao posle podne, video sam njih dvojicu kako izlaze iz moje kuće i idu ka Dragoslavljevom imanju. Video sam da su pili. Posle određenog vremena, došao je Dragoslav i rekao mi da Aleksandar ne daje znakove života. Rekao sam mu da me ne zanima jer su ceo dan pili i da to nije moj problem, ali on me je molio i kumio da krenem sa njim - priseća se Uglješa.

Kako dodaje, kada je stigao, video je sina kako leži na komšijinoj terasi.

- Zvao sam Dom zdravlja, a u međuvremenu je on počeo da dolazi sebi i da baulja, da se gubi, ispušta neke krike, da se bacaka. Pretpostavio sam da je to od mešanja lekova i alkohola sa narkoticima. Krenuo sam nazad kući jer sam znao da dolazi Hitna - navodi Uglješa.

Kako kaže, posle nekih desetak minuta, Hitna pomoć je pod rotacijom brzinom munje proletela pored njega.

- Nisam ni pomislio šta se dogodilo dok sam ja otišao. Posle nekih sat vremena došla je patrola policije po mene i odveli su me u stanicu da dam izjavu. Tada sam saznao šta se dogodilo. - šokirano navodi Uglješa.

Ponavlja da mu je teško zbog Dragoslava.

- Kad je meni bilo najgore, taj čovek, Dragoslav, dolazio je i bio uz mene. Pili smo kafu, pričali... Bio mi je podrška. Ova moja baraba je išla svuda po belom svetu, a nikada dinar nije doneo. Njemu naiđe neko ludilo ili nedostatak narkotika i tada se pretvori u đavola. Tada nema kontrolu šta radi - zaključuje neutešan otac i dodaje da njegovog sina treba odvesti na lečenje jer je narkoman.

Ubijeni Dragoslav nije pravio probleme

Meštani ovog Golubačkog sela navode da ubijeni Dragoslav nikada nije pravio probleme i iza koga je teška životna sudbina.

- Imao je težak život. Žena ga je ostavila, kao i sin koji je otišao u inostranstvo i više mu se nije nikada javio. Nakon toga je našao drugu ženu, zbog koje je počeo da prodaje njive i imanja kako bi joj udovoljio. Kada je ostalo poslednjih 150 ari, on nije hteo da proda. Tada ga je ta žena napala nožem zbog čega je dobila zabranu prilaska od policije. Od tada živi sam - navodi jedan meštanin.

Kako dodaje, jedna porodica je htela da mu pomogne pa su ga unajmili da ide u kupovinu, a zauzvrat bi dobio da jede.

- Živeo je kao sirotinja. Nikada nikog nije prevario i nikada nije pravio probleme. Pre nedelju dana je vraćajući se iz prodavnice svratio kod mene i popili smo kafu - dodaje meštanin.

