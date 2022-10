UBIJEN RADOJE ZVICER? Vest o likvidaciji navodnog vođe kavačkog klana stigla iz Dubaija

Prema nezvaničnim informacijama u Panami je ubijen navodni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

Prema istim informacijama on je likvidiran u jednoj vili u kojoj je bio u društvu M.B. Ova vest je večeras prostrujala u Srbiji i Crnoj Gori, ali zvanične potvrde još nema.

Da li je zaista ubijen ovaj Kotoranin i to samo tri nedelje posto je u Istanbulu ubijen vođa rivalskog klana Jovica Vukotić još se proverava.

- U vreme ubistva Vukotića u Istanbulu je boravio i Zvicer - navodi sagovornik "Novosti" blizak obaveštajnim strukturama.- Prema dostupnim podacima posle toga se prebacio u Iran. Da li je zaista on ubijen u Panami, znaće se vrlo brzo. Inače, vest o ubistvu Zvicera do naše zemlje stigla je iz Dubaia.

