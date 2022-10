KOMŠIJA VIDEO LEŠ DEVOJČICE! Potresno svedočenje o zločinu u Vršcu: Vrata su bila poluotvorena! Ništa jezivije nisam video

Nezapamćena tragedija dogodila se juče oko 15 časova u Vršcu kada je Marko B. (35) svoju dvogodišnju ćerku udavio u kofi vode, a onda se obesio. On je navodno u poruci najavio užas koji će da počini.

- Ubiću dete i sebe - pisalo je u poruci koju je poslao svojoj supruzi s kojom je bio u procesu razvoda, pa je unezverena žena odmah pozvala policiju koja je odjurila u njihov stan i zatekla stravičnu scenu.

Komšija je ispričao kakav jeziv prizor je zatekao juče.

- Izašao sam iz stana juče, on mi je bio prvi komšija. Kada sam pogledao ka njihovom stanu video sam da su vrata poluotvorena. Na podu je ležala mrtva devojčica, bila je polugola. To je nešto najjezivije što sam video u svom životu, verujte mi bolje da to nisam video - rekao je komšija i dodao da nije čuo nikakvu buku.

Vlasnik stana u kom se desio ovaj nezapamćeni zločin ispričao je da nije imao problema sa ubicom.

- Marko se pre nekoliko meseci uselio u stan sam. Plaćao je sve redovno. Ništa nije ukazivalo na to da je problematičan - objasnio je on.

Rodbina ubice Marka odnosi stvari gde se dogodio žločinRodbina ubice je danas došla u stan da pokupi njegove stvari i garderobu, a pri odlasku samo su kratko rekli: “Nema on nikoga”.

Centar za socijalni rad u Vršcu je, uprkos protivljenju majke, dozvolio da otac viđa dete, a danas u ovoj ustanovi rekli su nam da ne mogu ništa da komentarišu.

