Ubica deteta pre 7 DANA OSUĐEN ZBOG NASILJA U PORODICI: Izrečena mu uslovna robija i psihijatrijsko lečenje

Marko B. koji je juče udavio svoju dvogodišnju ćerkicu, a potom ubio sebe, osuđen je pre tačno sedam dana na uslovnu robiju zbog nasilja u porodici koje je izvršio nad svojom suprugom Suzanom.

Prema saznanjima medija i potvrdi i iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu prva i jedina prijava koju je Suzana B. podnela protiv svog supruga Marka bila je 30. aprila 2022. godine.

- Nakon što je 30. aprila 2022. godine S.B. prijavila policijskoj stanici u Vršcu da njen suprug nad njom vrši nasilje u porodici istom su od strane policijskog službenika izrečene hitne mere shodno Zakonu o spečavanja nasilja u porodici i prilazi joj kao i udaljenje učinioca iz stana - kažu u Tužilaštvu.

Osnovni sud u Vršcu doneo je rešenje o produženju hitne mere na period od 30 dana odnosno do 1. juna 2022. godine.

Osnovno tužilaštvo u Vršcu postupalo je po podnetoj prijavi i pokrenut je predistražni postupak priotiv Marko.

- S obzirom na to da je privremena mera isticala 1. juna 2022. godine tužilaštvo je smatralo da je potrebno navedene mere produžiti do okončajna krivičnog postupka u kom smislu je podnet predlog sudu u Vršcu 26. maja 2022. godine. Predlog OJT je usvojen rešenjem suda te je M.B. bila izrečena zabrana prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa suprugom i zabrana prilaska osumnjičenog kući u kojoj oštećena živi, najduže do pravosnažnog okončanja postupka - navode u Tužilaštvu i dodaju da je glavni pretres okončan 27. septembra i da je Marko B. oglašen krivim za navedeno krivično delo.

- Te mu je izrečena uslovna osuda i utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 godine koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od tri godine ne učini novo krivično delo i takođe mu je izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi - kažu iz Tužilaštva i dodaju da OJT još uvek nije dostavljen pismeni otpravak presude suda u Vršcu.

