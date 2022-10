Otac monstrum je udavio devojčicu u kofi punoj vode, pa se potom obesio o luster. Ubica, inače doktor ekonomskih nauka bio je zaposlen u Opštinskoj upravi Vršac, a osuđen je pre nedelju dana zbog nasilničkog ponašanja prema supruzi, uz obavezno psihijatrijsko lečenje. Odluka Centra za socijalni rad u Vršcu, da otac viđa dete i pored svih problema, iznenadila je javnost.

Otac i majka nesrećne devojčice upoznali su se preko društvenih mreža 2014. godine, da bi se 4 godine kasnije venčali. Usledio je horor, učestale batine, a ona je govorila kako je otac opasan. Iako se majka protivila, Centar za socijalni rad je ocu odobrio da jednom nedeljno viđa ćerku uz stav da je otac bio nasilan samo prema majci, ali ne i prema detetu.

Ubica je kobnog dana zločin čak i najavio, pa je tako snimao crvenu plastičnu kofu i govorio kako njegov život više nema smisla, da će da ode i sa sobom povede ono što najviše voli. Taj snimak poslao je supruzi, ali i lokalnim portalima.

Devojčica je sahranjena danas na Gradskom groblju u Vršcu, a njen otac ubica, biće sahranjen sutra.

Koordinatorka ''Sigurne kuće'' Vesna Stanojević, istakla je za Pink da je Socijalni centar ovog puta ozbiljno "zakazao".

- Neverovatno je da je taj isti centar poverio dete čoveku koji je osuđen za nasilje u porodici - rekla je ona.

Kako je rekla, svako dete koje gleda kako otac maltretira majku je i sama žrtva.

- On je to nameravao da uradi, to može da se tretira kao ubistvo sa predumišljajem - kaže koordinatorka Sigurne kuće.

Kontaktirali smo pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, ali odgovor o time kako je i zašto nadležni centar za socijalni rad dete uprkos svemu dao ocu, nismo dobili. A povodom tragedije, a na osnovu medijskih navoda, postupak je pokrenuo zaštitnik građana i to i prema centru za socijalni rad, ali i prema MUP-u.

Advokat Dušan Marković kaže da je obzirom na to, da je Centar bio upućen u sve, trebao drugačije da reaguje kada je došlo do dodele starateljstva.

- Postoji i opcija da se izvrši korektivno starateljstvo - kaže advokat.

