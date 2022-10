NOVA OPTUŽNICA PROTIV BIVŠEG PREDSEDNIKA OPŠTINE GROCKA: Tužilaštvo traži dve i po godine zatvora za Simonovića

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv bivšeg predsednika gradske optštine Grocka Dragoljuba Simonovića (63) i bivše načelnice opštinske uprave Biljane B.Đ. (59) zbog sumnje da su izvršili krivično delo Zloupotreba službenog položaja.

- Simonović se optužnim aktom tereti da je nezakonitim postupanjem u decembru 2018. godine prouzrokovao štetu budžetu GO Grocka u iznosu od 11.647.035,63 dinara. On je, kako se sumnja, suprotno odredbama Zakona o budžetu i Odluke o budžetu GO Groca za 2018. godinu, u decembru te godine doneo rešenje kojim se odobrava isplata godišnje nagrade za 2018. godinu zaposlenim, imenovanim, postavljenim i izabranim licima u GO Grocka od po 50.000 dinara, a koja se uvećava za pripadajuće poreze i doprinose - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Biljana .B.DJ., kako se navodi, takođe se sumnjiči da je nezakonitim postupanjem u novembru 2018. godine prouzrokovala štetu budžetu GO Grocka u iznosu od 3.993.000,00 dinara.

- Sumnja se da je ona, suprotno propisima, u novembru 2018. godine donela rešenje kojim se odobrava isplata jednokratne pomoći zaposlenim i postavljenim licima na osnovu kojeg je istog dana iz budžeta opštine izvršena isplata ukupnog bruto iznosa od 3.993.000,00 dinara - dodaje se u saopštenju

U optužnom predlogu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu predložilo je sudu da Simonovića osudi na kaznu od 2 godine i šest meseci zatvora, a Biljanu B.DJ.na šest meseci zatvora.

Takodje je predloženo da sud oboma izrekne meru bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti koje se odnose na raspolaganje, korišćenje, upravljanje, rukovanje i čuvanje javne svojine i raspolaganje novčanima sredstvima – Simonoviću u trajanju od pet godine, a Biljani B.DJ. od tri godine.

