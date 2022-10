REKONSTRUKCIJA NESREĆE U OVČAR BANJI: Previše ljudi na trošnom mostu, evo šta je dovelo do tragedije!

Dve žene su poginule danas kod manastira Jovanje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kada se oko 10 časova srušio pešački viseći most preko kojeg je u tom trenutku prelazilo oko 20 ljudi.

Kada su rano ujutru, u 6 sati, putnici sa dva autobusa krenuli na svoje "hodočašće" po srpskim manastirama, niko nije ni mogao ni da nasluti da će im se put pretvoriti u tragediju, u kojoj su dve osobe izgubil život a deset povređeno.

Iz Zvornika su, naime, jutros krenula dva autobusa, u manjim vremenskim razmacima. Onaj koji je krenuo prvi, iz samog grada, zaustavio se na prakingu pored puta, nadomak Ovčarsko-kablarske klisure.

Ovčar Banja bila je jedna od usputnih stanica ovih hodočasnika, koji su se, u nameri da obiđu manastir Jovanje, uputili ka visećem mostu nad Zapadnom Moravom.

Još u maju mesecu kružila su u javnosti upozorenja o dotrajalosti mosta. Ipak, most je ostao u istom stanju, a ljudi su preko njega prelazili na sopstvenu odgovornost.

Tako je bilo i ovog puta. Više njih iz prvog autobusa potpuno bezbrižno je krenulo ka njemu. Njih je sveštenik, koji je bio u pratnji, upozoravao da most prelaze u razmacima, odnosno u manjim grupama. Nažalost, svi su se oglušili o upozorenje.

Kako je za naš portal ranije naveo putnk iz drugog autobusa i očevidac, prizor je bio potresan. Gužva se stvorila na sredini mosta, kada su se ljudi nagomilali iza žene koja se sporije kretala.

- Ovde smo izašli iz autobusa, koji je bio parkiran na parkingu kraj puta. Onda su krenuli da prelaze most. Valjda je njih dosta bilo na mostu tada. Sveštenik je govorio da idu u nekom razmaku. Međutim, niko to nije ni slušao. Neka je žena starija ispred, sporije, pa je napravila zastoj na sredini. Tu je valjda bio veliki teret, pa su pukle sajle.

Nešto više sreće je imalo nekoliko njih koji su pre zastoja na mostu uspeli da ga prvi pređu. Ostali su, oko njih 20, nakon pucanja sajli pod opterećenjem, završili u nabujaloj reci.

Dve žrtve su epilog ove tragedije, kao i nekoliko povređenih. Jedna od žrtava upetljala se u kanape visećeg mosta i nisu uspeli da je izbave.

U trenutku pucanja sajli i upadanja u vodu, putnici iz drugog autobusa, koji su kasnije naišli, odmah su počeli da silaze niz obalu, uskaču u reku, kako bi pomogli nesrećnim ljudima.

- Žene su zavriskale, most je pao, i levi i desni krak. Neke su se žene držale za sajlu. Ja sam sleteo dole, sa leve strane, u pravcu kretanja vode. Izvlačili smo još jedan i ja neke žene, njih tri ili četiri. Jedna je slomila kuk. Odmah su došle ekipe Hitne pomoći, policija, vatrogasne službe. Međutim, neka žena se videla u vodi, kako je pala dole valjda joj je sajla uhvatila nogu i ona se udavila. Druga je nestala. Posle su došli ronioci i našli su je.

O akciji spasavanja za Telegraf.rs je govorio ronilac Nenad Stojković koji je i sam učestvovao u spasavanju ljudi.

Da se nešto strašno dogodilo Nenad je shvatio kada su na putu od Čačka ka Ovčar Banji gde živi, krenula da ga pretiču brojna vozila Hitne pomoći.

- Prvo sam mislio da je došlo do sletanja nekog vozila i odmah sam krenuo za njima. Pošto se profesionalno bavim ronjenjem želeo sam da pomognem ako mogu - započinje priču Nenad za Telegraf.rs.

Po dolasku na lice mesta sačekao ga je potresan prizor. Kako kaže, u prvi mah nije mogao da poveruje da se most srušio.

- Strčao sam do obale, video sam jedan čamac i čoveka koji se nalazi na sredini reke. Taj čovek je držao ženu koja je nastradala... - priseća se Nenad potresnih detalja.

Nenad je sa momcima iz tima za spasavanje na vodi i jednim čovekom koji je bio tu u vikend naselju prišao čoveku koji je držao ženu, koja nije davala znake života, i brzo su ga prebacili u čamac.

- Morali smo da ga odmah dovezemo do obale jer je postojala mogućnost da dođe do hipotermije, pošto je bio više od 10 minuta u vodi. Onda smo pristupili vađenju žene. Ona je pokušala da skine jaknu sa sebe i nažalost, rukav joj je ostao zakačen za konstrukciju mosta. Nas četvorica smo nekako uspeli da je odvojimo od te konstrukcije i dovukli smo je do obale - priča Nenad.

Nakon toga su počeli da pregledaju delove konstrukcije iznad vode, tada su ugledali još potresniji prizor.

- Tu smo videli tu drugu osobu, i sačekali smo ronilački tim, koji je došao da je izvuče. Verujem da je stradala usred dezorijentacije. Znate, prilikom pada došlo je do rotacije mosta, sa leve i desne strane nalazila se pletena žica. Sumnjamo da se zbog te žice dezorijentisala i da nije mogla da izađe na površinu - kaže naš sagovornik.

On kaže da je tragedija to što je žena stradala na manjoj dubini.

- To se sve događalo na dubini od metar, metar i po. Prva nije imala nikakve šanse da se izvuče. Druga bi možda imala, ali verovatno usred te dezorijentacije... - dodao je on.

Jedna od preživelih Zlatokosa Palangetić iz Zvornika, tek u bolnici je postala svesna da je smrti gledala u oči. Ona se nalazila na samom početku mosta nad Zapadnom Moravom u trenutku pucanja.

- Jedna grupa je već prešla most, druga je bila na sredini. Ja sam samo videla da se držači mosta odvajaju i da ljudi padaju. Dok sam padala pomislila sam kako je ovo moj kraj, krenula sam da obiđem manastir i nastradaću. U tom deliću sekunde setila sam se jednog poznanika koji je nastradao mlad iako je bio dobar plivač, jer je na sebi imao zimsku jaknu - rekla je ranije RINU Zlatokosa.

Prema nezvaničnim saznanjima Telegraf.rs, u autobusu bilo oko 120 putnika, sa dva sveštenika.

Njihova beživotna tela izvučena su iz ledene vode.