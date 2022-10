JEZIV DOGAĐAJ NA TARI: Čovek nam je ubio psa i s puškom u ruci iznudio 15.000 dinara

Anđela Andrić tvrdi da je njena sestra bliznakinja Dušica preživela dramu na Tari kada je muškarac pucao na njihovog jazavičara i mešanca tvrdeći da su mu napali kozu

Jedan čovek sa Tare pucao je u našeg jazavičara Dobricu i ubio našeg mešanca ptičara Mazu tvrdeći da su mu navodno povredili kozu u štali, a mojoj sestri uzeo je 15.000 dinara za odštetu sve vreme držaći pušku u rukama!

Ovo za Kurir tvrdi Anđela Andrić, sestra bliznakinja Dušice Andrić, koja je svoja dva psa 4. oktobra izvela u šetnju i doživela da joj pred očima bude ubijen kućni ljubimac star dve godine.

- Sestra je na Tari šumom s drugom šetala pse, gde ih i inače šetamo. Bili su bez povoca, kako bi ih pustila da se istrče. Začula je pucanj u šumi i zabrinula se za jazavičara. Pošla je da ga potraži, a Maza je potrčao samo nekoliko metara ispred nje i upucan je! - priča Andrićeva.

2 godine je bila stara ubijena Maza, a jazavičar Dobrica je ostao nepovređen

Ona ističe da je njena sestra u tom momentu pala na kolena i da je pomislila da je samo uspavan.



- Međutim, kada je prišla, videla je krvavo mrtvo telo. Okrenula se i videla čoveka koji je izašao iz trave s puškom u ruci, pa ga je upitala: "Da li ste vi ubili mog psa?" On je rekao: "Naravno da jesam, jednoj kozi mi je neki pas otkinuo but. Siguran sam da su to tvoji psi. Dođeš mi 15.000 dinara za kozu!" Onda je rekao: "Malog sam promašio, a za velikog sam čučao i samo čekao, znao sam da ću ga pogoditi!" - navodi sagovornica Kurira.

Njena sestra je bila šokirana i pitala je tog čoveka o kakvoj se kozi radi, a on joj je, prema rečima Andrićeve, rekao da Tarom lutaju psi lutalice i da mu je jedan napao kozu.

- Potom je odveo sestru i druga u štalu da vide kozu, naterao ih je da podignu mrtvo telo psa, da ga stave na motokultivator i da se odvezu do vizitorskog centra kako bi sestra pozjamila pare od prijatelja, jer kod sebe nije imala taj novac. Sestra je bila preplašena, on je sve vreme imao pušku. Ta vožnja je bila nebezbedna, čučali su u prikolici. Ona mu je dala pare, nakon toga je zvala policiju - objašnjava Anđela.

Koza povređena dan ranije

Kako nam je ispričala Andrićeva, na teren je izašla i veterinarska inspekcija, koja je utvrdila da njihov pas nije povredio kozu:

- Utvrđeno je da je koza povređena dan ranije, 3. oktobra, jer je taj čovek zvao veterinarsku inspekciju i rekao da mu je neko, odnosno pas lutalica, povredio kozu. U to vreme kad je njegova koza povređena, Maza i Dobrica su bili u Užicu, u našoj drugoj kući, a on ih je video sutradan i upucao našu Mazu.

Policija je, dodaje, izašla na uviđaj, uzela izjave od njene sestre i druga, a zatim i od čoveka koji im je ubio psa. On nije priveden, ali su mu oduzeli oružje.

- Mi smo sve predali MUP u Užicu, sada je ceo postupak u rukama tužioca. Sestra i njen drug su išli i na psihijatrijsku procenu, jer su direktno prisustvovali tom događaju. Mi za tog čoveka znamo iz priče, ali ovo je prvi put da ga je sestra videla. Inače je jazavičar, srećom, ostao nepovređen, on je odmah nakon pucnja pobegao ka kući. Ti psi su čipovani i vakcinisani, žive s nama u kući, nisu agresivni ni nasilni. Sestra je van sebe i dalje, non-stop sanja Mazu. Ne možemo da verujemo šta se desilo.

