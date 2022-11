ČAČANIN POPIO PRAŠAK, PA UMRO TOKOM S*KSA, NJEGOVA UDATA LJUBAVNICA POBEGLA: Najnoviji detalji drame u hotelskoj sobi!

Muškarcu (60) pozlilo tokom ljubavnog čina sa dosta mlađom ženom, a policija i tužilaštvo ispituju sve okolnosti nemilog događaja.

Muškarac (60) iz Čačka preminuo je u četvrtak predveče u jednom hostelu na periferiji grada, a sumnja se da je njemu pozlilo tokom seksualnog odnosa s dosta mlađom ženom.

Čovek je, kako saznajemo, dovezen prekjuče u kasnim popodnevnim satima u čačansku bolnicu, ali bez znakova života.

- Kobnog dana preminuli je bio u hotelskoj sobi sa mlađom ženskom osobom. Za sada nije poznato zbog čega je, i kada mu je tačno pozlilo, ali je naložena obdukcija koja će razjasniti uzrok smrti. Ono što je do sada poznato jeste da su ga radnici hotela pronašli u sobi, u besvesnom stanju - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Predozirao se "vijagrom" Srčani udar u automobilu Smrt muškaraca tokom seksualnog odnosa, nažalost, nije retkost. U avgustu 2019. godine Beograđanin (57) je preminuo od srčanog udara u svom automobilu tokom intimnog odnosa sa svojom partnerkom nakon što je uzeo prekomernu dozu preparata za potenciju. - Muškarac je u šumu došao automobilom sa svojom devojkom, koja je tri godine starija od njega. Planirali su da imaju odnos u kolima, pa je on posegao za lekovima za potenciju "vijagra", koje je sa sobom poneo. Popio je jednu tabletu, ali pošto ona nije odmah delovala, odlučio je da popije još dve, iako je na uputstvu jasno naznačeno da dejstvo stimulansa počinje tek za pola sata - podseća Kurirov sagovornik i dodaje da je Beograđaninu tada pozlilo, a ubrzo je preminuo.

Uplašila se i pobegla

Prema rečima našeg izvora, sumnja se da je Čačaninu pozlilo tokom ljubavnog čina, a da se njegova mlađa ljubavnica uplašila i pobegla.

- Nju policija nije zatekla u sobi. Kad je intimni odnos pošao po zlu, pokupila je svoje stvari i otišla. Ona je inače, kako se priča, udata, pa nije želela da se sazna da je neverna i da pukne bruka. Inače, i pokojni muškarac je oženjen - objašnjava izvor i dodaje da su radnici hotela pozvali Hitnu pomoć kada su zatekli mrtvog gosta u sobi.

- Na lice mesta izašla je i policija. Pored kreveta, na kom je bilo telo, pronašla čašu do pola napunjenu vodom, u kojoj je bila i praškasta materija nepoznatog porekla. Pretpostavlja se da je je reč o stimulativno-erektivnom sredstvu, nalik "vijagri". Praškasta supstanca je poslata na analizu kako bi se utvrdilo da li je možda to dovelo do iznenadne smrti - kaže izvor i dodaje:

- Kad je muškarac dovezen u čačansku bolnicu nije davao znake života, pokušana je i reanimacija, ali bezuspešno. Pretpostavlja se da je smrt nastupila dosta ranije.

Iako lekari sumnjaju da je muškarac duže bio mrtav, radnici hotela su novinarima rekli "da je devojka izašla iz sobe i rekla da se čoveku slošilo".

- Onda je potom otišla, a recepcioner je ušao u sobu i zatekao to što je zatekao - dodao je izvor.

Istraga u toku

Istraga će utvrditi kako je došlo do ovog tragičnog događaja, kao i da li supstanca koju je Čačanin konzumirao ima veze sa smrću.

- O slučaju je obavešteno i tužilaštvo, tako da se utvrđuju sve okolnosti - kaže sagovornik.

