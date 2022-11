SUKOB NA NOVOM FRONTU! Kavčani i škaljarci prljave poslove vode iz Turske, tamo preselili i krvavi rat - OVO JE POZADINA UBISTVA ŠKALJARCA!

Dva meseca posle ubistva Jovana Vukotića i hapšenja 14 osoba policija privela Kotoranina Željka Bojanića, pripadnika kavačkog klana, zbog sumnje da je ubio "škaljarca" Rista Mijanovića i zakopao ga u svom dvorištu.

Turska policija intenzivno radi na rešavanju ubistva navodnog pripadnika škaljarskog klana Rista Mijanovića (33), koji je nestao pre dve godine. Nestanak svog klijenta policiji je prijavio Mijanovićev advokat još 2020, a kao osumnjičeni za ovu likvidaciju u petak je u Istanbulu uhapšen pripadnik kavačkog klana, Kotoranin Željko Bojanić (56), čije dvorište još od petka prekopava policija s psima u potrazi za Mijanovićevim telom. Sumnja se da je "škaljarac" pre ubistva zverski mučen, pa zakopan, ali telo dosad nije nađeno.

Pretres Bojanićeve vile naložen je zbog saznanja o ubistvu Mijanovića, ali on je svakako bio jedan od natraženijih kriminalca u Evropi, za kojim je bila raspisana i crvena Interpolova poternica.

Da je Mijanović ubijen u Turskoj, otkriveno je samo dva meseca pošto je u ovom gradu likvidiran i voda škaljarskog klana Jovan Vukotić (42). Naš izvor kaže da je očigledno da su u turskoj prestonici utočište pronašli pripadnici oba zloglasna klana iz Kotora, ali i da je u ovoj zemlji nastavljen njihov rat.

- Pripadnici kavačkog klana usko su sarađivali i s turskom mafijom, a čini se da su svoje poslove preselili u Istanbul. Od ubistva Vukotića, kada su, između ostalog, uhapšeni visokopozicionirani "kavčani" Zdravko Perunović i Radoje Živković Žuti, a njihov vođa Radoje Zvicer pobegao iz zemlje, policija otkriva nove zločine - kaže izvor i dodaje da nije isključeno da je rešavanju sudbine Rista Mijanovića, koji se vodi kao nestao, doprinelo hapšenje pripadnika kavačkog klana u toj zemlji.

- Policija u Turskoj imala je saznanja o nestanku Mijovića pune dve godine, a informacije o njegovom ubistvu mogla je da dobije od ljudi bliskih Bojaniću, koji su imali saznanja o tome, a uhapšeni su zbog ubistva Jovana Vukotića - kaže izvor Kurira.

Povezani zločini

Mogućnost da pripadnici kavačkog klana odaju svoje saradnike, ali i nova krivična dela, za naš list potvrđuje kriminolog Ratomir Antonović.

- To što je usledilo i novo hapšenje pripadnika kavačkog klana u Istanbulu indikativno ukazuje na povezanost s krivičnim delom ubistva Jovana Vukotića i njegovim počiniocima koji su vrlo lako mogli da progovore. To je jedna od indicija koja ukazuje na vezu i spoj između njega i događaja koji su se tamo odvijali. Poznato je da oni trguju narkoticima, a da je Turska meka i medina za takav posao. Narkotici se nabavljaju po jeftinijoj ceni, a dobrog kvaliteta, i onda preprodaja može da ide bolje nego što se to očekuje kad se dodatno pomeša s drugim supstancama. Ne čudi što su oni izmestili svoj biznis na prostor Turske - kaže Antonović.

Kako objašnjava, verovatno je da će još informacija o otmicama i ubistvima isplivati, i to u skorije vreme.

- Mnoge informacije nisu ni dospele do javnosti, tek kada se ponovo nešto desi, otkriće se još krivičnih dela koja su tamo dobro zataškana - dodaje on.

Ko je ubijeni "škaljarac"?

Družio se s Dedovićem

Cetinjanin Risto Mijanović 2014. godine osuđen je na jedinstvenu kaznu od pet godina i 10 meseci zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca marihuane u međunarodnim razmerama. Mijanović je inače u medijima bio označen kao blizak prijatelj Ranka Radulovića i Nikole Dedovića (brata ubijenog vođe "škaljaraca" Igora Dedovića). U godinama nakon toga Mijanović se pominjao isključivo kao visokorangirani pripadnik škaljarskog klana. Bio je učesnik nekoliko napada na pripadnike suparničkog klana. Tako je nasred ulice pucao na jednog "kavčanina", a u septembru 2018. s još dvojicom prijatelja pretukao je Nikolu Drecuna.

Bojanić švercovao kokain iz Južne Amerike

Bojanić se nalazi na crvenoj Interpolovoj poternici, koju je za njim 2016. raspisala Slovenija zbog učešća u švercu kokaina iz Latinske Amerike u Evropu u periodu od 26. septembra 2014. do 28. juna 2015. On trenutno zauzima 45. mesto na listi najtraženijih begunaca u Evropi.

- Osumnjičeni Bojanić je, kako je utvrđeno, u Tursku ušao s falsifikovanim pasošem na ime Jordan Andelev Belčev i koristio je nadimak Boris - naveli su turski mediji. Osim toga, Bojanić je bio blizak prijatelj Dragana Dudića Frica (50), koji je ubijen krajem maja 2010. na glavnom gradskom trgu u Kotoru. Tom prilikom i Bojanić je ranjen. Dudić je bio vlasnik više ugostiteljskih objekata u Crnoj Gori i blizak poslovni partner Darka Šarića.

