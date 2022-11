PRETUKAO MAĆEHU! Muškarac (42) iz Kruševca nakon porodične proslave IZUDARAO očevu drugu ženu!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su Đ. S. (1980) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

On se sumnjiči da je sinoć, nakon porodične proslave, više puta udario svoju šezdesetpetogodišnju maćehu i naneo joj tešku telesnu povredu. Povređena žena zbrinuta je u kruševačkoj bolnici. Policija je Đ. S. izrekla obe hitne mere, privremeno udaljenje učinioca iz stana i privremena zabrana da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj, po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. Po nalogu tužioca,Đ. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu.

Autor: