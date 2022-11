'RADULOVIĆ JE ŽIV' Belivuk i Miljković putem video linka se izjasnili na optužbe da su ubili Kapetana

Tvrdim da je Mile Radulović živ i zdrav i da zajedno sa vama obmanjuje javnost - kazao je putem video linka optuženi Marko Miljković na ročištu održanom povodom kontrole optužnice Specijalno državno tužilastvo ga tereti da je kao član kriminalne grupe koju su formirali Slobodan Kašćelan, Radoje Zvicer i Igor Božović oteo i ubio Radulovića.

Osim Miljkovića, na održanom ročištu u Višem sudu u Podgorici, sudskom veću kojim predseava Boris Savić, putem video linkom obratio se i optuženi Veljko Belivuk koji je naveo da je oduševljen optužnicom, te da je SKY fotošopiran i montiran.

- Tužilaštvu Crne Gore i Srbije su puna usta Francuske. Ovim prisluškivanjem su prekršeni svi zakoni. Nema telefona, nema leša, nema DNK...Nema ništa u ovoj optužnici. Ništa nisam počinio niti sam član kriminalne organizacije - izjavio je Belivuk.

Nakon njegovog obraćanja optuženi Slobodan Kašćelan je uzviknuo: "Živeo Belivuk", dok je nakon izjašnjena Miljkovića kazao da je „pravi advokat".

- U potpunosti osporavam optužnicu, nerazumljiva je i nepotpuna. Ja sam detaljno čitao optužnicu i ne vidim kako su Kašćelan, Zvicer i Božović organizovali kriminalnu grupu. Nikakav dokaz ne mogu na nađem, ja bez dokaza ništa ne verujem. Tužilaštvo pokušava da predstavi operativna saznanja prikupljena putem međunarodne pravne pomoći. Kad se to uporedi sa zakonom, za ovaj postupak nije ispunjen ni jedan zakonski uslov. Pružanje kriptoloških usluga nije krivično delo i nije propisano vašim zakonom. Iz svega se vidi da je Francuska dostavila podatke o masovnom prisluškivanju što je protivzakonito. Smatra se da SKY koriste kriminalci jer je skup, SKY koriste i advokati, tužioci, novinari, sudije, ljubavnici - izjavio je Miljković.

On je naveo da nema ni jedan dokaz da su se on i njegov najbolji prijatelj Belivuk videli sa Miletom a kamoli da su ga držali deset dana. „SDT u Crnoj Gori tvrdi da smo tada bili tu, a organi Srbije da smo tamo bili u tom periodu. To je naučna fantatskika, kako u isto vreme na dva mesta. U ovoj optužnici vidim gomilu pravnih pojmova u mešavini sa holivudskim filmovima", kazao je Miljković.

Optužnicom su obuhvaćeni državljani Srbije Veljko Belivuk, Marko Miljković, Nebojša Jankovića i Ratko Živković. Na optužnici su i Radoje Zvicer, Radoje Živković, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Duško Roganović i Vladimir Vučković.

- Radulović je u tom obektu držan do 21. decembra 2020. godine, a za koje vreme su mu Belivuk, Miljković, Božović, Kašćelan, Zvicer, Vujotić, Živković, Knežević, Radonjić, Vučković, Đurović i Roganović prijetili i obmanjivali ga kako bi iznudili novac i informacije ko su pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije, gđe im se nalaze „štekovi" sa oružjem i droga sa kojom trguju. Preko njegovog kriptovanog telefona i aplikacije Skaj u njegovo ime slali su preko aplikacije Skaj poruke i namamljivali pripadnike suprotstavljenog – škaljarskog klana da dolaze na određene lokacije gđe bi ih potom likvidirali - navodi se u optužnici.

Dodaje se da su Radonjić i Đurović 21. decembra 2020. godine u kući koju je obezbijedio Roganović ubili Radulovića tako što su mu "vezali ruke, a potom mu na glavu stavili najlonsku kesu vezavši je električnim produžnim kablom oko vrata".

Telo Radulovića je prevezeno do napuštenog vojnog objekta - ukopa na vrhu Babina glava kod Cetinja gđe je zapaljen na gomili napravljenoj od 23 stare automobilske gume i 50 kilograma roštiljskog ćumura

Advokati odbili da se izjasne o optužnici

Advokati odbrane odbili su da se izasne o optužnici Specijalnog državnog tužilaštva ističući da ne postoji naredba naredbu na osnovu koje se može viđeti ko je nabavio SKY komunikaciju, kako i ko je i kako naredio da se određena lica prisluškuju.

Kašćelan traži da ide kući

Slobodan Kašćelan, koji je označen kao jedan od organizatora kriminalne grupe izjašnjavajući se o optužnici ponovio je da nije kriv.

„Ležim nevin i po 100 put kažem da nisam kriv, zato očekujem da nas pustite da idemo kući, kazao je on

Vujotiću i Živkoviću će se suditi zasebno

Predsednik veća sudija Boris Savić doneo je odluku da se razdvoje predmetu u odnosu na optužene Milana Vujovića i Radoja Živković, jer je njihovo izručenje neizvesno nakon što su uhapšeni od strane turskih nadležnih organa.

Njihovi advokati sopštili su da se nisu imali kontakte sa njima, ali da planiraju da idu da ih posete u turskom zatvoru.

