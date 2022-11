Lekara DRŽALI KAO ROBA, a sada im preti 12 GODINA ROBIJE

Nebojši Nikolovu(48) i njegovoj nevenčanoj supruzi Dragani Petrović(32) preti robija od 12 godina zatvora koliko je tužilaštvo zatražilo jer se sumnjiče da su u ropskom odnosu držali poznatog niškog kardiohirurga Jozefa G.

Na današnjem ročištu održana je završna reč tužilaštva i advokata odbrane koji su zatražili oslobađajuću presudu. U optužnici je rečeno da su sa umišljajem više od dve godine eksploatisali lekara od koga nisu uzimali samo njegova primanja već je nagovoren da se zadužuje, a kako mu ne bi stradala porodica.

Jozefa G. je Nikolov dugo posećivao u ordinaciji u Kliničkom centru kada se stvorio neki neprirodni odnos. Kada je otišao u penziju, on je spavao u kolima ispred doma vanbračnog para, bio je dronjav, iscrpljen, neispavan. nekada je dolazio kući, ali je spavaop u odelu.

Tokom svedočenja njegove supruge Vesne, sudnica je slušala potpuno besmislene stvari iz života lekara kao to da je spavao u odelu pa ako ga pozove Nikov da što pre dođe do njega. Odbrana je tražila oslobađajuću presudu smatrajući da tvrdnje tužilaštva nisu dokazane.

- Tužilaštvo nije dokazalo navode iz optužnice. Mi nismo saslušali i drugu stranu odnosno doktora. Zato tražimo da se ovaj par oslobodi - rekli su branioci Nikola i Petrovićeve. Doktor nije svedočio pred sudom jer je bio psihički nespreman na to, ranije je rečeno. I zaista, ovaj slučaj nad kojim su mnogi u Nišu začuđeni nije raspleten do kraja. saslušani nsu snimci razgovora telefonom Nikolova i Jozefa. jasno je da je on bio u podređenom odnosu prema njima, ali nije razjašnjen njegov motiv što bi on to prihvatio.

Tako respektabilni doktor, porodičan čovek nije imao potrebe da se podvrgava željama jednog vanbračnog para. Kada su njih dvoje uhapšeni, Jozef G. je čak na saslušanju bio veoma zabrinut za Nikolova pa se tu spominjao čak i Stokholmski sindrom, kada se talac veže za otmičara. Odluka suda o kazni para biće donesena 18. novgembra.

