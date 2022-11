ŠOK SNIMAK IZ VINČE! Žena se rve i vuče sa dva Kineza, devojka pokušava da ih razdvoji, HAOS (VIDEO)

Kako se saznaje, slučaj je prijavljen policiji, a saslušana su oba učesnika u sukobu i članovi porodice, vlasnici radnje.

U kineskoj radnji u Vinči juče oko 12.30 časova došlo je do okršaja između vlasnika i jedne žene – kupca.

Danas su se pojavili i novi snimci tuče na Instagram stranici Serbia Live Beograd rezerva.

Na njima se vidi žena kako se rve i vuče sa još dva Kineza koji rade u ovoj prodavnici, dok oni pokušavaju da joj otmu stvar koju je držala u ruci.

Sve se to dešavalo najpre na ulazu u tržni centar, a potom i ispred, usred bela dana, naočigled svih prolaznika koji su u čudu to posmatrali.

Druga devojka je pokušavala sve vreme da ih razdvoji.

U jednom momentu Kinez koji ju je čupao za kosu je pao i udario se.

Podsetimo, u kineskoj radnji u ovom delu grada je došlo do sukoba između dvoje ljudi, a tom činu prethodila je rasprava na kasi.

Kako se vidi na snimku nadzornih kamera, dostavljenom i policiji, sukobu je prethodila rasprava oko ćebeta. Žena kupac je bacila ćebe dok je stajala na kasi, kao izraz nezadovoljstva, a potom krenula ka izlazu. Usput je počela da uzima “sitnice” sa rafova i stavlja ih u svoju kesu.

Prodavac ju je u tom času fizički sprečio da odnese neplaćene artikle. On je, čini se, na osnovu videa, uzeo kesu i iz nje izvadio neplaćenu robu. Potom je žena počela da obara izložene artikle, a on je krenuo grubo da je izgurava napolje, posle čega je došlo do tuče.

Kako se saznaje, slučaj je prijavljen policiji, a saslušana su oba učesnika u sukobu i članovi porodice, vlasnici radnje.

Dodala je i da je na mestu sukoba zatekla vlasnicu radnje sa oteklim licem. Nju je pre toga pesnicom udarila žena sa snimka.

Na društvenim mrežama kasnije se oglasio i vlasnik kineske radnje, navodeći da je posredi bila pljačka, te da su delovali “samo da zaštite bezbednost sopstvene imovine”.

Autor: